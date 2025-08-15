Il cantautore milanese Fabio Concato, 72 anni, ha annunciato di dover sospendere il suo tour estivo a causa di una diagnosi di tumore





Il noto cantautore milanese Fabio Concato ha comunicato attraverso i suoi canali social di essere costretto a interrompere il suo tour estivo “Altro di me” a seguito della diagnosi di un tumore. L’artista, conosciuto per brani iconici come “Domenica bestiale” e “Fiore di Maggio”, ha condiviso la notizia con i suoi fan, mostrando fiducia nel percorso terapeutico che ha appena intrapreso.





Con un messaggio diretto e sincero, Fabio Concato ha spiegato la necessità di annullare le prossime date dei suoi concerti. “Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore”, ha scritto sui social, aggiungendo di aver già iniziato le cure “con molta fiducia” e di sentirsi tranquillo. Il cantautore ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che gli hanno inviato messaggi di affetto e sostegno: “Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto”.

La sospensione del tour non è stata una sorpresa completa per i fan più attenti. Già nel mese di luglio, Concato aveva annunciato la cancellazione delle tappe previste per luglio e agosto, citando generici problemi di salute senza fornire ulteriori dettagli. Solo con l’ultimo aggiornamento, l’artista ha deciso di rendere pubblica la vera natura delle sue condizioni.

Il tour “Altro di me”, interrotto a causa della malattia, rappresentava per Fabio Concato un progetto speciale. L’idea alla base del tour era quella di riscoprire brani meno noti del suo vasto repertorio, composto da oltre 150 canzoni, e riproporli al pubblico con nuove interpretazioni. Accanto a queste gemme musicali meno conosciute, il cantautore aveva incluso anche i suoi grandi classici, offrendo ai fan un mix di emozioni tra nostalgia e novità.

La carriera di Fabio Concato è stata segnata da numerosi successi e da una capacità unica di raccontare storie attraverso la musica. Il suo primo grande trionfo risale al 1982 con il singolo “Domenica bestiale”, che non solo lo portò al Festivalbar ma divenne anche parte della colonna sonora del film “Vado a vivere da solo”, diretto da Marco Risi e interpretato da Jerry Calà. Da allora, Concato ha consolidato il suo ruolo come figura di riferimento nel panorama del cantautorato italiano, in particolare quello milanese.

Negli anni successivi, brani come “Fiore di Maggio” hanno ulteriormente rafforzato la sua reputazione, rendendolo uno degli artisti più amati e rispettati in Italia. La sua musica, spesso caratterizzata da testi intimi e profondi, ha saputo attraversare generazioni, mantenendo una connessione autentica con il pubblico.

Nonostante la difficile situazione personale, Fabio Concato si è mostrato positivo e determinato ad affrontare la sfida che gli si pone davanti. La sua dichiarazione sui social riflette un atteggiamento sereno e fiducioso: un messaggio che ha commosso e rassicurato i suoi fan. La comunità musicale e i suoi sostenitori hanno immediatamente risposto con un’ondata di solidarietà, dimostrando quanto l’artista sia amato e rispettato.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sul tipo di tumore diagnosticato. Tuttavia, la scelta di condividere pubblicamente questa fase della sua vita testimonia il legame profondo che Concato ha sempre mantenuto con il suo pubblico.



