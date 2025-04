Il cast de I Cesaroni si ritrova ai funerali di Antonello Fassari, Max Tortora: è andato via troppo presto, non eravamo pronti

L’8 aprile, la Chiesa degli Artisti di Roma ha accolto i funerali di Antonello Fassari, un attore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico e televisivo italiano. La cerimonia è stata un momento di celebrazione della sua vita e del suo straordinario contributo all’arte, non solo nella capitale, ma in tutto il paese, grazie ai suoi ruoli in film e serie TV di successo.





Fassari è particolarmente noto per il suo ruolo in I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, dove ha recitato per sei stagioni al fianco di attori come Claudio Amendola e Max Tortora. La serie, che ha riscosso un enorme successo, tornerà presto con una settima stagione, creando una coincidenza beffarda in relazione alla cerimonia funebre.

Durante i funerali, Claudio Amendola ha condiviso un pensiero toccante riguardo a questa ironica coincidenza, affermando: “Ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile. Da una parte mi fa sorridere perché Antonello ci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui quel sorriso mi tornerà perché so che lui sta ridendo in questo momento.” Queste parole hanno risuonato profondamente tra i presenti, che hanno potuto sentire l’affetto e l’amicizia che univano i due attori.

Oltre a Amendola, sono stati molti i colleghi presenti per rendere omaggio a Fassari. Max Tortora, che ha interpretato Ezio Masetti nella serie, ha ricordato l’amico con parole semplici ma significative: “Se n’è andato troppo presto, tutta questa gente qui presente dimostra quanto gli volessero bene.” La presenza di tanti colleghi e amici alla cerimonia ha evidenziato l’impatto che Fassari ha avuto nella vita di coloro che lo circondavano.

Anche Ludovico Fremont, noto per il suo ruolo di Walter Masetti in I Cesaroni, ha espresso il suo dolore per la perdita, sottolineando quanto fosse amato: “Mi verrebbe da dire che è amatissimo da molte persone e questa cosa è abbastanza palese. Per noi è una giornata molto complicata. Per noi se n’è andato un grande collega e anche un grande amico e siamo qui per questo.” Queste testimonianze hanno reso evidente il profondo legame che Fassari aveva con i suoi colleghi e la comunità artistica.

La cerimonia ha offerto un’opportunità per riflettere non solo sulla carriera di Antonello Fassari, ma anche sulla sua personalità e sul suo impatto nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è stata caratterizzata da una varietà di ruoli che hanno messo in mostra il suo talento e la sua versatilità, conquistando il cuore del pubblico italiano. La sua interpretazione di Cesare in I Cesaroni è rimasta impressa nella memoria collettiva, rendendolo uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.