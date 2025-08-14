Il celebre regista italiano Dario Argento, 84 anni, è stato ricoverato presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria





Il regista Dario Argento, noto per i suoi capolavori del cinema horror, è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Anna Rizzoli, situato sull’isola di Ischia, dopo aver accusato una crisi respiratoria. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 14 agosto, mentre il regista si trovava in vacanza sull’isola campana. Nonostante il malore, le condizioni di salute dell’ottantaquattrenne non destano particolare preoccupazione, secondo quanto riportato dai medici.





Dario Argento ha scelto Ischia come meta per trascorrere un periodo di relax estivo. Tuttavia, la tranquillità delle sue vacanze è stata interrotta da un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Fonti ospedaliere hanno confermato che il regista soffrirebbe da tempo di una malattia che potrebbe essere alla base della crisi respiratoria. Dopo il ricovero, gli specialisti dell’ospedale stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per monitorare la situazione e valutare il percorso più adeguato per la sua salute.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il malore di Argento lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale Anna Rizzoli di Ischia. Dopo i primi interventi di emergenza, i medici hanno deciso di sottoporlo a una serie di controlli approfonditi. Al momento, il regista resta sotto osservazione, ma non è escluso che possa essere trattenuto in reparto per ulteriori cure e monitoraggi.

In un’intervista rilasciata lo scorso febbraio al podcast “Dicono di te”, condotto da Malcolm Pagani, Dario Argento aveva parlato apertamente delle sue paure legate all’invecchiamento e alla fragilità della vita. Durante la conversazione, il regista aveva espresso con sincerità i suoi timori e riflessioni sulla mortalità: “Alla morte penso spesso. Ho paura di andarmene via e di non incontrare più le persone che amo, di non vedere più il cielo, i film, le stagioni e la bellezza della vita. Mi dispiacerebbe.”

Queste parole rivelano un lato umano e vulnerabile del maestro del cinema, che ha saputo incantare generazioni con i suoi film intrisi di tensione e mistero. Nonostante la sua età avanzata e le difficoltà fisiche, Argento continua a essere una figura centrale nel panorama culturale italiano.

I medici dell’ospedale Anna Rizzoli stanno lavorando per stabilire se sarà necessario un ricovero prolungato o se il regista potrà tornare presto alla sua routine quotidiana. Nel frattempo, l’attenzione dei suoi fan e del mondo dello spettacolo è rivolta alle notizie che arrivano da Ischia, nella speranza di un rapido miglioramento delle sue condizioni.

La crisi respiratoria che ha colpito Dario Argento è un episodio che richiama l’importanza della prevenzione e del monitoraggio delle malattie croniche, soprattutto in età avanzata. Nonostante l’incidente, il regista sembra mantenere uno spirito combattivo e una voglia di vivere che lo hanno sempre contraddistinto.

L’isola di Ischia, conosciuta per la sua bellezza naturale e per essere una meta turistica molto apprezzata, è diventata in queste ore il centro dell’attenzione mediatica per via del ricovero del celebre cineasta. La comunità locale e i turisti presenti sull’isola seguono con apprensione gli aggiornamenti sullo stato di salute del regista.



