Il Cestino segreto di WhatsApp: dove si trova davvero e come usarlo per fare spazio

Negli ultimi giorni, una guida virale sui social promette di liberare gigabyte di memoria su Android accedendo a un presunto “cestino nascosto” di WhatsApp. Tuttavia, si tratta di un mito: ecco come gestire realmente lo spazio occupato dall’app.





Una guida diffusa recentemente sui social network suggerisce l’esistenza di un “cestino nascosto” all’interno di WhatsApp, che consentirebbe di recuperare spazio eliminando file multimediali apparentemente già cancellati. Secondo queste indicazioni, accedendo a determinate cartelle nel file manager di dispositivi Android, sarebbe possibile individuare e rimuovere contenuti residui, liberando così diversi gigabyte di memoria.​

Il percorso indicato prevede di navigare attraverso le seguenti directory:​

Android

media

com.whatsapp

WhatsApp

Media​

In queste cartelle si troverebbero immagini, video, audio e documenti ricevuti tramite l’applicazione. Tuttavia, le verifiche effettuate da esperti del settore smentiscono l’efficacia di questa procedura. Molti dei file presenti in queste directory sono già visibili nella galleria del dispositivo o sono stati effettivamente eliminati. Inoltre, la struttura delle cartelle può variare a seconda del modello di smartphone e della versione del sistema operativo, rendendo il metodo poco affidabile.​

Per una gestione più efficace dello spazio occupato da WhatsApp, è consigliabile utilizzare la funzione integrata “Gestisci spazio”. Accedendo all’applicazione, è possibile seguire questi passaggi:​

Aprire WhatsApp. Toccare l’icona dei tre puntini in alto a destra e selezionare “Impostazioni”. Entrare nella sezione “Spazio e dati”. Selezionare “Gestisci spazio”.​

In questa sezione, l’app mostra un elenco delle chat che occupano più spazio, dei file di grandi dimensioni e dei contenuti inoltrati più volte. È possibile selezionare ed eliminare i file non necessari, liberando così memoria sul dispositivo. È importante notare che i file eliminati tramite questa funzione non possono essere recuperati, quindi è consigliabile effettuare un backup dei dati importanti prima di procedere.