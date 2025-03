Il clima si fa teso al Grande Fratello: Giglio accusato di doppio gioco nei confronti di Helena e Javier, mentre si avvicina una puntata ricca di colpi di scena

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello cresce in vista della puntata di stasera, 17 marzo, che promette di riservare sorprese e potenziali eliminazioni clamorose. Al centro delle polemiche c’è Giglio, accusato di avere un comportamento ambivalente nei confronti di Helena e Javier. Mentre si mostra amichevole in pubblico, si dice che dietro le quinte si comporti in modo molto diverso, alimentando il malcontento tra i concorrenti.





Secondo i sondaggi, Javier Martinez è uno dei possibili eliminati di stasera, con le sue probabilità di rimanere nella casa che si assottigliano. I dati raccolti indicano che Helena Prestes è attualmente la favorita, con il 56,9% dei voti, seguita da Chiara Cainelli e Shaila Gatta, entrambe a pari merito con il 25,3%. Mariavittoria si colloca al quarto posto con il 10,1%, mentre Javier si trova in difficoltà con solo il 7,7% delle preferenze.

Se il trend delle votazioni dovesse continuare, Javier potrebbe essere costretto ad abbandonare la casa, mentre le altre concorrenti avrebbero l’opportunità di prolungare la loro permanenza nel reality. Inoltre, si prevede che ci sarà un quarto finalista, dopo Jessica, Lorenzo e Zeudi.

Durante la serata di domenica, un episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori. In cucina, Chiara, Lorenzo e Giglio hanno commentato alcuni rumori provenienti dalla stanza da letto, riferendosi a Javier e Helena. Giglio ha esclamato: “Ma cosa sono questi rumori? Sono loro 2? Adesso basta però, pure io vorrei tr… ma così no”. Questo scambio ha generato una serie di reazioni tra i fan, molti dei quali hanno sottolineato il comportamento duplice di Giglio.

Le critiche nei confronti di Giglio non si sono fatte attendere. Un utente ha commentato: “Ecco che esce fuori il traditore. Spero che stasera faranno vedere questa scena: Giglio è un falso, davanti fa l’amico e dietro li sm***”. Un altro ha aggiunto: “Giglio, vattene. Già sei un miracolato ad essere rimasto così a lungo nella Casa, non te lo meriti”. Queste affermazioni evidenziano il crescente malcontento nei confronti di Giglio e la percezione che il suo comportamento sia incoerente.

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più complessa, con alleanze che si formano e si rompono rapidamente. I concorrenti sono costretti a navigare in un ambiente dove la fiducia è un bene prezioso, ma spesso difficile da mantenere. Il comportamento di Giglio nei confronti di Helena e Javier potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla sua permanenza nel programma, ma anche sulle dinamiche relazionali tra gli altri concorrenti.