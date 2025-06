Il Codacons ha richiesto la squalifica di Jasmin Salvati dall’Isola dei Famosi 2025, accusandola di dichiarazioni che ledono la dignità femminile e alimentano stereotipi pericolosi

Il Codacons ha ufficialmente chiesto l’esclusione di Jasmin Salvati dall’Isola dei Famosi 2025. La richiesta è stata formulata attraverso un comunicato diffuso sui social, in seguito a una discussione particolarmente accesa tra la concorrente e Chiara Balistreri, avvenuta nei giorni scorsi durante il reality show. L’associazione ha giudicato le parole di Salvati come “gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentando stereotipi pericolosi”.





Secondo quanto riportato nel comunicato, il Codacons ha sottolineato che le affermazioni di Salvati non solo sarebbero offensive, ma contribuirebbero a perpetuare una cultura discriminatoria e violenta, chiedendo quindi interventi immediati. “Responsabile di gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentano stereotipi pericolosi e contribuiscono a perpetuare la cultura della violenza e della discriminazione di genere”, si legge nel documento pubblicato dall’associazione. Inoltre, il Codacons ha suggerito l’introduzione di misure preventive, come percorsi formativi obbligatori per concorrenti e personale del programma, volti a promuovere una comunicazione responsabile e il rispetto della dignità umana.

Al momento, la produzione dell’Isola dei Famosi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla richiesta del Codacons, lasciando incerto il destino della concorrente all’interno del reality.

La lite tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri si è verificata a seguito di una disputa inizialmente legata a una stuoia utilizzata senza permesso. Tuttavia, il confronto è rapidamente degenerato, assumendo toni personali e particolarmente accesi. Durante lo scontro, Salvati ha rivolto pesanti accuse alla compagna di avventura, affermando: “Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose.” La discussione è poi proseguita con altre dichiarazioni polemiche: “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te. Grande donna dillo a qualcun altro, che ti insegno.”

Le affermazioni di Salvati hanno avuto un impatto particolare considerando la storia personale di Chiara Balistreri. Nel 2022, Balistreri aveva denunciato il suo ex compagno per violenza domestica, raccontando pubblicamente il suo percorso di rinascita. La partecipazione all’Isola dei Famosi, come spiegato dalla stessa concorrente, era stata motivata dal desiderio di dimostrare che la sua vita non si riduceva a quella dolorosa esperienza e che era possibile ricostruirsi dopo aver subito violenza. “Voglio dimostrare alle donne vittime di violenza che è possibile rifarsi una vita”, aveva dichiarato prima di entrare nel programma.

L’episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social, dove molti utenti si sono schierati in difesa di Chiara Balistreri, criticando aspramente il comportamento di Jasmin Salvati. Il Codacons, intervenendo nella vicenda, ha evidenziato come situazioni di questo tipo possano avere un impatto negativo sull’opinione pubblica, in particolare su tematiche sensibili come la violenza di genere e la dignità femminile.

Nel comunicato ufficiale, l’associazione ha ribadito la necessità di adottare misure concrete per evitare il ripetersi di episodi simili: “L’adozione di misure concrete e strutturate volte a prevenire il ripetersi di simili episodi, tra cui la formazione obbligatoria per il personale e i concorrenti sui temi della violenza di genere, della comunicazione responsabile e del rispetto della dignità umana.”

L’Isola dei Famosi 2025, che ha già attirato l’attenzione per altre polemiche, si trova ora al centro di un nuovo caso mediatico. La posizione di Jasmin Salvati potrebbe essere messa in discussione nelle prossime puntate, mentre il pubblico attende una presa di posizione ufficiale da parte della produzione del programma.