Grave incidente sull’A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello: coinvolti tre Tir e un camper con una famiglia olandese. Estratta viva una bambina di 12 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 18 luglio sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Lo scontro ha coinvolto almeno tre camion e un camper che trasportava una famiglia di turisti olandesi composta da quattro persone. L’impatto è stato violento e ha distrutto completamente il veicolo ricreazionale, generando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.





Sul posto sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco, dotate di mezzi specializzati tra cui un’autogrù e un veicolo polisoccorso che ha raggiunto il luogo dell’incidente percorrendo un tratto contromano per velocizzare le operazioni. Tra le lamiere contorte del camper, i soccorritori sono riusciti a estrarre viva una bambina di 12 anni, rimasta incastrata con una gamba tra il seggiolino e il cruscotto. La giovane è stata affidata al personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto immediato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze tramite l’elicottero regionale Pegaso 2.

Attualmente, non sono state rese note le condizioni degli altri membri della famiglia o delle altre persone coinvolte nell’incidente. Il tratto autostradale interessato è stato completamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, causando pesanti disagi alla viabilità. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, si sono formati circa dieci chilometri di coda nella carreggiata in direzione Roma, mentre nella direzione opposta verso Firenze si registrano sei chilometri di rallentamenti dovuti alla presenza di curiosi.

Il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha confermato l’attivazione immediata del sistema di emergenza sanitaria regionale: “Nell’incidente stradale in A1 sono rimasti coinvolti più mezzi pesanti e un autocaravan tra Firenze Sud e Incisa direzione Roma. Attivato subito il nostro sistema di emergenza sanitaria con il Pegaso della Regione Toscana, operatori e Vigili del Fuoco. Estratta una bambina di 12 anni dall’autocaravan rimasta incastrata e affidata al personale sanitario. La circolazione rimane bloccata per i mezzi coinvolti sulla carreggiata”.

Autostrade per l’Italia ha fornito indicazioni per gli automobilisti diretti a Roma: i veicoli leggeri possono uscire a Firenze Sud per rientrare in autostrada alla stazione di Incisa Reggello, percorrendo la viabilità ordinaria. Per chi viaggia su lunghe percorrenze verso la capitale, è consigliato uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, utilizzando il raccordo Siena-Bettolle.

L’incidente si è verificato al chilometro 311 della carreggiata in direzione sud, generando una situazione critica che ha richiesto un grande dispiegamento di risorse per garantire la sicurezza e il soccorso ai feriti. Gli esperti stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le responsabilità.

Questo grave episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali, soprattutto su arterie trafficate come l’autostrada A1, dove il rischio di incidenti può aumentare significativamente in caso di distrazioni o condizioni avverse.