Il commovente ricordo di Paola Marella: il figlio mostra le immagini dal pc, nella cartella ‘Voglio vivere’





A più di un anno dalla scomparsa di Paola Marella, avvenuta nel settembre 2024, il marito Domenico Traversa e il figlio Nicola continuano a mantenere vivo il suo ricordo. In onore della donna, nota volto di Real Time e architetto di successo, la famiglia ha istituito una fondazione che porta il suo nome e che si dedica a sostenere la ricerca contro il cancro al pancreas, malattia che le era stata diagnosticata e che ha combattuto con grande determinazione.





Il 3 dicembre, Nicola ha condiviso sui social alcuni scatti inediti di sua madre, ritrovati nel computer di Paola dopo la sua morte. Queste immagini erano state raccolte in una cartella intitolata “Voglio Vivere”. Nicola ha spiegato che “Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo”.

Nonostante le difficoltà legate alla malattia, Paola Marella ha affrontato la sua condizione con un sorriso e una determinazione che hanno ispirato chi le stava attorno. “Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”, ha aggiunto Nicola, che gestisce insieme al padre il profilo social della madre.

Le foto condivise da Nicola offrono uno sguardo intimo sulla vita di Paola e sulla sua resilienza. La cartella “Voglio Vivere” rappresenta non solo un insieme di ricordi, ma anche un simbolo della sua lotta e della sua passione per la vita. La fondazione creata in suo nome ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e di raccogliere fondi per la ricerca, affinché altre famiglie non debbano affrontare la stessa tragedia.

La scomparsa di Paola ha lasciato un vuoto profondo nella vita di chi la conosceva. La sua carriera, caratterizzata da successi professionali e da un’influenza positiva su molte persone, continua a essere ricordata con affetto. La fondazione si propone di proseguire il suo lavoro, contribuendo a migliorare la vita di coloro che si trovano a combattere contro il cancro al pancreas.

Il gesto di Nicola di condividere le foto sui social è stato accolto con grande commozione da parte dei follower, molti dei quali hanno espresso il loro sostegno alla famiglia e condiviso le loro esperienze personali legate alla malattia. La comunità si è unita nel commemorare Paola Marella, celebrando non solo la sua vita, ma anche il suo spirito indomito e la sua determinazione a vivere ogni momento con intensità.

La fondazione, attraverso eventi e iniziative, mira a raccogliere fondi per la ricerca scientifica, con la speranza di trovare cure più efficaci e migliorare le prospettive di vita per i pazienti affetti da questa malattia. Domenico e Nicola sono impegnati a garantire che l’eredità di Paola continui a vivere, non solo nei loro cuori, ma anche attraverso il lavoro della fondazione.



