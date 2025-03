Il comportamento controverso di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua a sollevare polemiche, con una sorpresa in arrivo per lui durante la puntata

Negli ultimi tempi, il Grande Fratello ha visto al centro dell’attenzione il comportamento di Lorenzo Spolverato, primo finalista di questa edizione. Il modello milanese, attualmente fidanzato con l’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, ha attirato critiche per il suo atteggiamento aggressivo e sopra le righe. Le sue azioni, che includono insulti, pugni al muro e calci agli oggetti, hanno spinto il pubblico a chiedere un intervento da parte della produzione.





La situazione ha sollevato preoccupazioni anche da parte del Codacons, che ha richiesto la squalifica di Lorenzo. Tuttavia, tale provvedimento non è stato adottato e sembra improbabile che lo sia in futuro. Gabriele Parpiglia, giornalista ed ex autore del programma, ha commentato: “Quando ho fatto io l’autore del GF posso dirti che quando un concorrente aveva gli stessi comportamenti di Lorenzo veniva squalificato. Io quella macchina l’ho vissuta e non solo un anno. In passato c’è stata gente eliminata per molto meno”.

Nonostante le polemiche, la squalifica di Lorenzo non sembra essere all’orizzonte. Durante la trasmissione di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha annunciato una sorpresa per il concorrente. “Lory Del Santo farà una sorpresa al Grande Fratello per cercare attori per la sua serie”, ha dichiarato Federica, specificando che l’attenzione sarà rivolta a Lorenzo Spolverato. La showgirl aveva recentemente elogiato le qualità del concorrente, affermando: “Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà”.

Questa notizia ha suscitato un’ondata di reazioni tra il pubblico, che si aspettava tutt’altro. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto sui social media, lamentando la continua attenzione riservata a Lorenzo. Un commento riassume il malcontento: “Non ci credo ancora una volta sorpresa per Spolverato e me sugli #helevier!!! Hanno rotto il ca** con questa narrazione al contrario!!!*”.

Inoltre, in queste ore, anche Zeudi Di Palma è finita nel mirino della critica. Dopo essere uscita dal confessionale, è stata censurata dalla regia, suscitando ulteriori polemiche. I commenti sui social si sono moltiplicati, con utenti che accusano gli autori di favoritismi. “Quindi le danno il tempo di prepararsi e di costruirsi una difesa? Ah, bello ne??? Chiederà consiglio alle sue amichette o farà tutto da sola? Beh, in quanto a balle ce la può fare da sola…”, si legge in uno dei tanti post. Altri commenti evidenziano la percezione di scorrettezza: “A lei la informano prima così può prepararsi… vi rendete conto?”.

Il clima all’interno della Casa del Grande Fratello è teso, con le dinamiche tra i concorrenti che si fanno sempre più complicate. Lorenzo continua a essere al centro delle critiche, ma la sua popolarità sembra non diminuire. La presenza di Lory Del Santo e la sua offerta di un’opportunità lavorativa hanno sollevato ulteriori interrogativi sulla gestione delle relazioni all’interno del programma.