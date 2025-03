Il comportamento di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ha sollevato polemiche, attirando l’attenzione della Rai e del Codacons per presunti atti di bullismo

Il comportamento di Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello ha suscitato reazioni non solo tra gli autori del programma e il conduttore Alfonso Signorini, ma anche tra i rappresentanti della Rai. Recentemente, durante una diretta di Uno Mattina In Famiglia, il tema è stato affrontato da Gianni Ippoliti, il quale ha criticato il concorrente per atti che ha definito di bullismo, violenza e bestemmie. A seguito di un esposto presentato dal Codacons contro il reality, il conduttore ha nuovamente sollevato la questione, rivolgendo un attacco a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi.





Gianni Ippoliti ha avviato il dibattito sottolineando il comportamento di Spolverato nei confronti di Stefania Orlando. “Vediamo qui un programma Grande Fratello, un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Orlando e, mentre lei stava lavando i piatti, si è avvicinato alle sue spalle e ha minato questo gesto,” ha dichiarato, mostrando le immagini relative all’incidente. Beppe Convertini, uno degli opinionisti del programma, ha commentato: “Inaccettabile anche questo.”

Ippoliti ha quindi intensificato le sue critiche nei confronti del gieffino, affermando: “Non è che non è accettabile, il problema è il modello comportamentale.” Secondo lui, la vera questione risiederebbe nell’eccessiva tolleranza mostrata dalla produzione del programma. “Sapete il Codacons che ha fatto? Siccome tutti scrivono al Codacons per qualsiasi cosa, ha scritto a Pier Silvio Berlusconi perché lui ha fatto una crociata contro il trash e ha chiesto delle misure, quindi bisogna vedere se la responsabilità è di chi fa queste cose o degli autori.”

In aggiunta, il Codacons ha deciso di presentare un esposto contro il Grande Fratello, stimolato dalle dichiarazioni di Signorini rilasciate ai microfoni di Striscia la Notizia. Signorini aveva parlato di “gruppi organizzati in grado di alterare l’esito delle votazioni e di vanificare quindi le preferenze di chi, in buona fede, da casa spende soldi per votare il proprio concorrente preferito.” Tali affermazioni, secondo il Codacons, potrebbero evidenziare fattispecie penalmente rilevanti, come la truffa aggravata a danno di una moltitudine di soggetti.

Inoltre, l’associazione dei consumatori ha sottolineato un’altra anomalia che la magistratura dovrà verificare: “La circostanza secondo cui l’audience garantito da alcuni concorrenti spingerebbe la produzione del Grande Fratello a non eliminarli dal programma nonostante il voto contrario del pubblico, di fatto rendendo inutile la spesa degli utenti per il televoto.”

Questa serie di eventi ha portato a una crescente attenzione nei confronti del reality show, con il Codacons che ha chiesto misure più severe per garantire la correttezza delle votazioni e la protezione dei telespettatori. La questione ha sollevato interrogativi non solo sulla condotta dei concorrenti, ma anche sulla responsabilità della produzione nel gestire comportamenti inappropriati all’interno della Casa.

La critica di Ippoliti e le azioni del Codacons hanno evidenziato una frattura crescente tra il pubblico e i produttori del programma, con molti spettatori che chiedono maggiore responsabilità e trasparenza nella gestione del Grande Fratello. La situazione ha anche messo in luce le dinamiche di potere all’interno del reality, dove il comportamento di alcuni concorrenti può influenzare l’intero andamento del programma e la percezione del pubblico.