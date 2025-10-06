Il conduttore in TV mi veniva a prendere a scuola





Quando mio figlio aveva cinque o sei anni, indicava un conduttore del telegiornale in TV e diceva: «Papà!»





Mia moglie sorrideva e diceva che i bambini vivono in un mondo tutto loro.

Anni dopo, lo stesso uomo apparve di nuovo in televisione.

Scherzai: «Vieni a vedere tuo papà della TV!»

Mio figlio impallidì. Si voltò verso di me e disse: «Papà, quest’uomo è… quello che veniva a prendermi a scuola.»

Scoppiai a ridere. «Ma che dici? Ti venivamo a prendere io o tua madre. Nessun altro.»

Ma lui non rise. Aveva un’espressione seria. Spaventata, persino.

«Pensavo fossi tu… da piccolo. Ma ora ricordo. Diceva che ti stava aiutando. Che tu eri occupato al lavoro.»

Sentii un nodo alla gola. «Che intendi con “ti veniva a prendere”?»

Annuì lentamente. «Qualche volta. Non tutti i giorni. Aveva una macchina nera. Mi dava delle caramelle.»

Chiamai mia moglie, Meira, che era in cucina. Le raccontai tutto. I suoi occhi si spalancarono.

«Stai dicendo che qualcun altro lo ha portato via da scuola?» sussurrò, incredula.

Mi voltai verso nostro figlio—Kien. Ora aveva diciassette anni. Sicuro di sé, equilibrato. Non era il tipo da inventarsi storie. Non stava ridendo. Non stava giocando. Le sue mani tremavano.

«Perché te lo ricordi solo adesso?» chiesi, senza accusarlo—cercando solo di capire.

«Non lo so. Ho visto la sua faccia, e qualcosa si è acceso nella mia mente. Ricordo l’odore della sua macchina. Menta e… sigarette.»

Rimanemmo in silenzio per un momento.

Presi il portatile, cercai il nome dell’uomo. Lars Deylan, un conduttore locale. Non avevo mai fatto molto caso a lui: sorriso generico, capelli troppo perfetti, sempre con abiti troppo aderenti.

Trovai la sua biografia. “Giornalista pluripremiato. Ex difensore dei minori in affido. Padre di due figli.” Le solite frasi.

Poi qualcosa attirò la mia attenzione: nel 2010—proprio quando Kien era all’asilo—Lars aveva realizzato un servizio sulla sicurezza scolastica e sui casi di “ritiro non autorizzato di minori”.

Che diamine?

Scrissi alla scuola per verificare chi fosse mai stato autorizzato a prendere Kien. Solo noi. Nessun Lars. Nessuno con un volto simile.

Ma allora come avrebbe fatto uno sconosciuto ad avvicinarlo? E perché?

Andammo dalla polizia. Chiesero a Kien di raccontare tutto nei dettagli. Non ricordava le date esatte, ma descrisse due pomeriggi con precisione.

Un dettaglio mi colpì come un pugno: «Mi diceva che eri bloccato in riunione e che non dovevo dirlo alla mamma, altrimenti si sarebbe preoccupata.»

La polizia recuperò alcune vecchie registrazioni della scuola—per miracolo erano ancora disponibili. Nessun volto nitido, ma si vedeva una Volvo nera fermarsi vicino all’uscita laterale, dove alcuni ragazzi uscivano per “scorciatoie”.

Tuttavia, dissero che senza prove dirette o un’accusa formale, non potevano fare molto. Lars aveva una fedina pulita. Nessuna denuncia. Nessun precedente.

Fu allora che successe qualcosa di inaspettato.

Meira mi chiese di sedermi. «Credo di doverti dire una cosa. Riguarda quando ero incinta di Kien.»

La guardai fisso.

Continuò: «Ti ricordi il laboratorio di giornalismo a cui facevo volontariato? Quello in centro? Lars era uno degli ospiti. Ci siamo avvicinati. Non troppo… ma una sera, abbiamo bevuto. Non credo che significasse qualcosa. Non ci ho mai più pensato. Fino ad ora.»

Mi si chiuse lo stomaco. «Stai dicendo che Lars potrebbe essere…?»

Scosse la testa. «Non lo so. Non te l’ho mai detto perché pensavo fosse stato solo un errore stupido. Ma se lui ha pensato… se ha sospettato… forse cercava solo di vedere se Kien gli somigliava.»

Tutto cominciava a confondersi nella mia mente. E se Lars avesse davvero creduto che Kien fosse suo figlio? Se stesse cercando di… cosa? Partecipare in segreto alla sua vita?

Contattai Lars direttamente. Inviai un messaggio da un’email anonima. Scrissi che qualcuno aveva raccontato di essere stato prelevato da scuola da lui, anni prima, e che stavamo raccogliendo informazioni.

Non rispose mai.

Ma una settimana dopo, annunciò le dimissioni dal network. «Per passare più tempo con la famiglia», disse durante il suo ultimo intervento. Il suo volto era imperturbabile. Lo stesso sguardo studiato.

La polizia non proseguì con le indagini. Mancavano le prove.

Ma noi sapevamo.

Meira ed io ci sedemmo con Kien e gli raccontammo la verità—per quanto ne sapessimo. La prese meglio di quanto mi aspettassi. Fece persino una battuta: «Quindi avevo davvero un papà in TV.»

Gli offrì un test del DNA. Rifiutò.

«Sei tu che mi hai cresciuto,» disse. «È tutto ciò che mi serve sapere.»

E quella frase mi spezzò.

Perché sì, non sapevo se avevo vissuto una bugia per diciassette anni… ma il modo in cui l’ha detto mi ha ricordato ciò che conta davvero.

Non conta come comincia una storia. Conta chi c’è ogni giorno. Chi resta quando è difficile. Chi ti sta accanto durante febbri, delusioni e progetti di scienze.

Conta chi ti ama.

La famiglia non è sempre questione di sangue. A volte, è questione di chi sceglie di esserci—anche quando fa male, anche quando non ha tutte le risposte.



