Il consiglio dell’ex di Yulia a Giglio: “Scappa”, dopo nuove rivelazioni su incontri e regali tra i due. La situazione si complica

Negli ultimi giorni, la situazione tra Giglio e Yulia ha preso una piega inaspettata, con nuove rivelazioni che hanno suscitato interesse tra i fan del Grande Fratello. Dopo l’uscita di Yulia dalla Casa, si sono diffuse voci riguardanti la sua vita al di fuori del reality, in particolare riguardo a un presunto incontro con un ragazzo in discoteca. Nonostante le speculazioni, Yulia ha smentito che ci fosse stato qualcosa di significativo tra lei e il giovane, presentandosi da Giglio per chiarire la situazione.





Tuttavia, le cose si sono complicate ulteriormente con le dichiarazioni rilasciate da Simone Costa, l’ex fidanzato di Yulia. Simone, noto per aver denunciato Yulia a causa di un episodio di violenza, ha partecipato a una puntata di 361 Lounge, dove ha fornito ulteriori dettagli sulla sua relazione con la modella italo-cubana. Secondo le sue affermazioni, non solo lui e Yulia si sarebbero incontrati dopo la sua uscita dal reality, ma ci sarebbero stati anche scambi di regali tra i due.

Simone Costa ha dichiarato: “Quando è uscita dalla casa del GF, ha dormito da me.” Tuttavia, ha evitato di approfondire i dettagli riguardo a questo incontro. In un primo momento, Simone aveva affermato che Yulia aveva dormito “con me”, ma successivamente ha specificato “da me”, il che ha sollevato ulteriori interrogativi.

Inoltre, Simone ha rivelato che durante il giorno di San Valentino, Yulia avrebbe ricevuto un regalo da lui e, a sua volta, gli avrebbe donato un braccialetto decorato con cuoricini: “Ci siamo visti a San Valentino e le ho fatto un regalo. Poi lei mi ha dato un braccialetto con i cuoricini e ne ha preso uno anche per sé.”

L’esperta di gossip Grazia Sambruna ha anche mostrato una fototessera di Yulia, che secondo Simone, le sarebbe stata regalata dalla ragazza, con la scritta “8 febbraio 2025, I love you”. Queste rivelazioni hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sul reale stato della relazione tra Yulia e Giglio.

Simone ha messo in discussione la serietà della storia tra Yulia e Giglio, suggerendo che ci sia stata solo una connessione temporanea dovuta alla convivenza forzata nella Casa: “C’è stato affetto, sono stati chiusi per molto tempo.” Ha quindi lanciato un avvertimento a Giglio, esortandolo a prendere le distanze da Yulia: “Un consiglio per Giglio? Scappa.”

Queste dichiarazioni hanno sollevato dubbi sulla sincerità di Yulia e sulla sua attuale assenza dai social media e dal Grande Fratello. La modella sembra essere scomparsa dalla scena pubblica, alimentando ulteriormente le speculazioni sui suoi reali sentimenti e sulla sua situazione attuale.

Giglio, nel frattempo, continua a mostrare fiducia nei confronti di Yulia, senza essere a conoscenza delle rivelazioni fatte dall’ex della ragazza. La tensione cresce tra i fan del reality, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa controversa vicenda. La situazione tra Yulia e Giglio potrebbe subire un cambiamento significativo a seguito di queste nuove informazioni.

La dinamica tra i concorrenti del Grande Fratello è sempre più complessa, e le interazioni tra i partecipanti continuano a generare interesse e dibattito tra il pubblico. Con la puntata di stasera, gli spettatori si aspettano di vedere come Giglio reagirà a queste rivelazioni e se ci saranno ulteriori sviluppi nella sua relazione con Yulia.