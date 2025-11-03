Il dono misterioso che cambiò tutto





Avevo sette anni quando “Babbo Natale” lasciò un Gameboy davanti alla nostra porta. I miei genitori non avevano idea di chi ce lo avesse regalato, ma ricordo ancora le lacrime negli occhi di mia madre quando lo vide. Mio padre ha sempre sospettato che fosse stato un amico di famiglia. L’anno scorso, però, papà è venuto a mancare. E fu allora che mamma mi raccontò qualcosa che non avrei mai immaginato.





Mi rivelò la verità su quella mattina di Natale. Non era stato Babbo Natale, né un amico di famiglia. Era stato un uomo che conoscevamo appena: il signor Delaney. Viveva due case più in là. Un tipo tranquillo, sempre solo, sempre con il cappello, anche d’estate.

A quanto pare, una settimana prima di Natale, mamma lo aveva incontrato al negozio all’angolo. Aveva pianto: i soldi scarseggiavano, papà aveva appena perso il lavoro e non potevano permettersi regali. Non aveva intenzione di raccontargli tutto, ma lui se ne accorse e, con voce gentile, le chiese: “Va tutto bene?”.

All’inizio lei cercò di minimizzare, ma lui insistette. Alla fine gli raccontò qualcosa, solo il necessario per spiegare le lacrime. Lui non disse molto, si limitò a un cenno e a un “si prenda cura di sé”. Non avrebbe mai pensato che avrebbe fatto di più.

Poi arrivò il Natale. E quel Gameboy era lì, davanti alla porta. Nessun biglietto, solo un piccolo fiocco rosso. Io impazzii dalla gioia. Fu l’unico regalo che ricevetti quell’anno, e lo custodii come un tesoro. I miei genitori non scoprirono mai chi lo avesse lasciato, ma quel gesto accese una luce in casa nostra. Ci restituì la speranza.

Sentire questa storia dopo tanti anni mi colpì più di quanto avrei creduto. Avevo 29 anni quando papà morì, e pensavo di conoscere ogni storia della nostra famiglia. Ma questa… arrivò come un fulmine. Chiesi a mamma perché avesse aspettato tanto per dirmelo.

Mi rispose che aveva promesso al signor Delaney di non parlarne finché lui fosse stato in vita. Qualche anno dopo quel Natale, infatti, lui glielo aveva confessato. Era passato da casa con dei pomodori freschi del suo orto e le aveva detto che era stato lui. Era cresciuto povero, spiegò, e quando la vide piangere quel giorno, sentì il bisogno di fare qualcosa — in silenzio, senza ricevere ringraziamenti.

“Non voleva essere ringraziato,” mi disse mamma. “Voleva solo ricordare a qualcuno che nel mondo accadono ancora cose buone.”

Non riuscivo a smettere di pensarci. Quel piccolo gesto di un uomo tranquillo aveva cambiato tutto per me. Quel Gameboy accese la mia passione per i videogiochi, per la tecnologia. Mi spinse verso il game design, fino ad aprire una piccola azienda con il mio migliore amico. Tutta la mia vita — il mio lavoro, la mia passione — nacque da quell’unico atto di gentilezza.

Quella sera cercai il nome del signor Delaney online. Scoprii che era morto tre anni prima. Nessun figlio, nessuna moglie. Solo un breve necrologio e una foto di lui sorridente accanto a una pianta di pomodori. Rimasi a fissarla a lungo. Sentii il bisogno di fare qualcosa per onorarlo.

Una settimana dopo scrissi un post online raccontando la storia del Gameboy. Non mi aspettavo nulla, forse qualche “mi piace” da amici. Ma il post esplose. Migliaia di condivisioni. Le persone cominciarono a raccontare dei loro “signor Delaney”, di sconosciuti che avevano fatto del bene in silenzio.

Mi sentii sopraffatto. Sembrava che il mondo avesse bisogno di quel ricordo. Centinaia di messaggi: gente che prometteva di compiere un gesto gentile in memoria sua. Stampai la sua foto e la misi in cornice sopra la mia scrivania.

Poi successe qualcosa di inaspettato.

Un uomo di nome Gary mi scrisse. Diceva di aver lavorato con Delaney all’ufficio postale negli anni ’80. Raccontò che il signor Delaney teneva sempre nel portafoglio un piccolo “fondo per la gentilezza”. Se qualcuno aveva bisogno, lui gli lasciava qualche soldo, senza dire nulla.

“Lo chiamava ‘i soldi di Babbo Natale’,” mi scrisse Gary. “Diceva che il mondo aveva bisogno di più Babbi Natale che camminano in giro, anche a luglio.”

Quelle parole mi colpirono al punto che le stampai e le incollai sul mio laptop.

Qualche settimana dopo, scoprii che la casa del signor Delaney era ancora lì, abbandonata. Chiamai il comune: era in successione, senza eredi. Così chiesi se potevo comprarla.

Dopo un po’ di burocrazia, ottenni la chiave. Entrarci fu strano: aria ferma, un velo di polvere, ma nessuna tristezza. Solo silenzio. Come se la casa avesse aspettato qualcuno.

Dentro trovai poco: qualche libro, vecchi mobili, bustine di semi di pomodoro nei cassetti. E sotto il letto, in una scatola da scarpe, una pila di ricevute: donazioni a enti di beneficenza per bambini, giocattoli comprati e lasciati anonimamente, buoni spesa spediti senza mittente. Il più vecchio era del 1978.

Scoppiai a piangere.

Quest’uomo aveva passato la vita a fare del bene senza mai cercare riconoscimenti. Senza applausi, senza social. Solo bontà silenziosa, costante.

Decisi che non poteva finire così.

Con alcuni amici ristrutturai la casa. All’esterno la lasciammo semplice, viva. Dentro, però, la trasformammo: una biblioteca di quartiere, un angolo per videogiochi, una cucina per corsi gratuiti. La chiamammo “La Casa di Babbo Natale”.

Ogni dicembre organizziamo la raccolta “Babbo Natale Silenzioso”: le persone donano regali, ma nessun nome viene scambiato. Solo amore che passa di mano in mano.

Un giorno entrò un bambino con sua madre. Avrà avuto otto anni. Le dissi: “Ti piacciono i videogiochi?”. Gli occhi gli si illuminarono. Gli consegnai una Nintendo Switch donata da qualcuno. Le mani gli tremavano. La madre cercò di rifiutare, ma io sorrisi:

“Qualcuno una volta regalò a me un Gameboy,” dissi. “Mi cambiò la vita. Ora tocca a me restituire.”

Lei non disse più nulla, solo un abbraccio.

Quella sera chiamai mamma. Le raccontai tutto. Pianse di nuovo, ma stavolta erano lacrime felici.

“Il signor Delaney sarebbe orgoglioso,” disse.

Lo spero davvero.

Ma la storia non finì lì.

Ricevetti una mail da una donna di nome Sophie. Era la nipote del signor Delaney. Non aveva più avuto contatti con la famiglia e solo di recente aveva scoperto della sua morte. Mi ringraziò per ciò che avevo fatto. Disse che non aveva idea di che uomo fosse diventato suo zio.

“Era distante,” scrisse. “Ma forse aveva bisogno di quella distanza per trovare la sua strada.”

Vennero a trovarci. Portò foto, storie, e rise vedendo il nostro orto di pomodori in suo onore. “Odiava i cetrioli,” scherzò. “Ma adorava i pomodori.”

Prima di andare via, mi disse una frase che non dimenticherò mai:

“Ho sempre pensato che fosse solo… strano. Silenzioso. Fuori posto. Ma forse era solo impegnato a costruire qualcosa di più grande di sé.”

Aveva ragione. Con ogni piccolo gesto, il signor Delaney aveva costruito un’eredità. Non rumorosa, non vistosa, ma profonda.

E io ebbi solo la fortuna di diventare uno dei mattoni di quella fondazione.

Da allora, “La Casa di Babbo Natale” ha ispirato altri luoghi simili. Persone che aprono orti comunitari, sale giochi gratuite, dispense solidali — tutto in onore di qualcuno che un giorno fece del bene senza chiedere nulla.

L’effetto domino della gentilezza è reale.

E poi arrivò l’ultimo colpo di scena.

Due anni dopo l’apertura, un uomo venne a visitare la casa. Sulla cinquantina, occhi gentili, un po’ nervoso. Dopo il giro, tirò fuori una lettera sgualcita: un biglietto di ringraziamento del 1991 indirizzato a “Lo sconosciuto che ha lasciato la spesa”. Non aveva mai saputo a chi spedirlo, così lo aveva conservato per decenni.

Aveva letto la mia storia e aveva capito: era stato il signor Delaney.

Lacrime agli occhi, appoggiò la lettera sul bancone della cucina.

“Questo posto,” disse, “mi sembra la cassetta della posta giusta.”

Ci abbracciammo. E in quel momento capii che a volte i gesti più piccoli trovano la strada di ritorno, anche dopo tanti anni.

Ecco cosa ho imparato:

non si può sapere mai quanto pesa un atto di gentilezza, né quanto lontano arrivi, né per quanto tempo resti nel cuore di qualcuno.

Il signor Delaney non ebbe una vita “grande” secondo gli standard del mondo. Nessuna fama, nessun clamore. Ma cambiò la mia vita. E ora, attraverso cento piccoli riflessi, continua a cambiare anche quella degli altri.

Se stai leggendo questo, spero che ti ricordi una cosa: la bontà conta. Anche quando nessuno la vede.

Soprattutto allora.

E se anche tu sei mai stato toccato da un gesto anonimo di gentilezza…

trasmettilo.

Non puoi sapere chi ne ha bisogno.



