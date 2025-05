Il figlio 17enne sta annegando, il padre si lancia per salvarlo: muoiono entrambi durante una vacanza in Australia

Un tragico incidente ha colpito la famiglia Reed il 13 aprile, quando Robin Reed, 46 anni, e suo figlio 17enne sono morti annegati nelle acque della Grande Barriera Corallina, vicino a Seventeen Seventy nel Queensland, Australia. I due, provenienti da Blackwood nel sud del Galles, erano in vacanza su una spiaggia famosa ma senza bagnino.





Le indagini condotte dal funzionario investigativo Rose Farmer hanno rivelato che il giovane stava nuotando quando un’onda anomala lo ha trascinato lontano dalla riva. Vedendo il figlio in difficoltà, il padre si è immediatamente tuffato per cercare di salvarlo, ma entrambi sono stati sopraffatti dalla forte corrente.

Alle 16:17, la polizia ha avviato una ricerca con un elicottero per localizzare i due dispersi. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, i corpi di Robin Reed e suo figlio sono stati recuperati ormai privi di vita. Durante le operazioni di soccorso, gli agenti hanno individuato un altro uomo, un 37enne di Monto, anch’egli in difficoltà. L’uomo, che ha subito ferite alla testa, è stato salvato e trasportato al Royal Brisbane and Women’s Hospital per ricevere cure mediche.

In un post su Facebook, la squadra di soccorso d’emergenza che utilizza elicotteri ha fornito dettagli sull’accaduto, spiegando gli sforzi compiuti per salvare le vittime. “Nonostante i nostri enormi sforzi, due persone hanno tragicamente perso la vita. Si trattava di una missione difficile.” Nel frattempo, a Newport è stata avviata un’inchiesta sulle morti dei Reed, con indagini che continueranno fino al 12 novembre, data dell’udienza completa.

La comunità di Blackwood è profondamente colpita dalla tragedia e si è unita nel lutto. Il dolore è particolarmente sentito presso il Pengam Boys and Girls Club, dove Robin Reed era volontario. Anche il Treowen Stars FC, squadra di calcio locale, ha espresso le proprie condoglianze attraverso un post sui social media.

La tragica vicenda ha sollevato ancora una volta l’importanza della sicurezza nelle aree balneari, specialmente in luoghi privi di sorveglianza come la spiaggia dove sono avvenuti i fatti. La mancanza di bagnini e le condizioni imprevedibili del mare possono trasformare una giornata di svago in una situazione di pericolo mortale. Le autorità locali stanno considerando misure aggiuntive per prevenire simili tragedie in futuro.

L’indagine in corso a Newport cercherà di chiarire ulteriormente le circostanze esatte dell’incidente e determinare se ci siano state eventuali negligenze o fattori esterni che abbiano contribuito alla tragedia. La comunità attende con ansia i risultati dell’inchiesta, sperando che possano portare a miglioramenti nelle misure di sicurezza.

Nel frattempo, il ricordo di Robin Reed e suo figlio continua a vivere nei cuori di coloro che li conoscevano e amavano. La loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Blackwood, ma il loro coraggio e il loro amore reciproco rimarranno un esempio indelebile per tutti.