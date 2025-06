Il figlio di Silvio Berlusconi, Pier Silvio, ha commemorato il padre in un evento a Cologno Monzese, ricordando il fondatore di Mediaset con emozione e gratitudine

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, il figlio Pier Silvio Berlusconi ha voluto riunire i dipendenti e collaboratori di Mediaset per un momento di ricordo e celebrazione. L’incontro si è tenuto nel Campus Mediaset di Cologno Monzese, dove Pier Silvio ha condiviso il suo commosso ricordo del padre e fondatore dell’azienda.





Introdotto sul palco da Gerry Scotti, l’evento ha visto anche la partecipazione musicale di Gigi D’Alessio, che ha eseguito alcuni brani in omaggio a Silvio Berlusconi. Nel suo discorso, Pier Silvio ha esordito esprimendo la sua gratitudine per la presenza dei partecipanti: “È un piacere che voi siate qui a rappresentare tutta la nostra Mediaset”. Ha poi sottolineato come, nonostante siano trascorsi solo due anni dalla morte del padre, a lui sembri passato molto più tempo: “Io non so a voi, a me sembra passato molto molto più tempo”.

Pier Silvio ha voluto chiarire che l’intento dell’incontro non era quello di una commemorazione triste, ma piuttosto di una celebrazione della vita e dell’eredità del padre: “Perché, vedete, il nostro fondatore amava la vita. Chi ha avuto modo di conoscerlo sa che lui aveva questa spinta, questo amore irrefrenabile verso il prossimo. Lui amava stare con le persone. Io penso che questo suo calore, questo suo ottimismo, la sua gioia, siano state anche la sua grande forza”.

Il discorso si è concentrato sull’importanza dei valori umani all’interno di Mediaset, valori che Pier Silvio ritiene siano parte integrante del DNA dell’azienda: “Ne ho la certezza: il suo modo di vivere, il suo modo di essere e di lavorare fanno parte del dna di Mediaset, del dna della nostra Mediaset”.

Nella parte finale del suo intervento, Pier Silvio ha mostrato grande emozione e commozione, sottolineando il valore dei rapporti umani in Mediaset: “Mediaset è un luogo dove i rapporti umani sono sempre al centro, dove i rapporti umani sono sempre vivi. E questo è un grandissimo valore”.

Ha concluso con un pensiero rivolto al padre, immaginandolo mentre li osserva dall’alto con orgoglio: “Sono anche sicuro che lui, che ci sta guardando dall’alto, sia orgoglioso di noi e che stia facendo uno dei suoi bellissimi sorrisi”. I ringraziamenti finali sono stati indirizzati alle tre figure in cui Silvio Berlusconi è stato per lui: “Grazie Presidente, grazie Silvio, grazie Papà”.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per i presenti, un’occasione per ricordare non solo il fondatore dell’azienda ma anche l’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto. La celebrazione si è conclusa con un bacio simbolico verso il cielo da parte di Pier Silvio, un gesto che ha ulteriormente sottolineato l’affetto e la gratitudine nei confronti del padre.