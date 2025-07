Il figlio di Sylvain Guintoli, Luca, è deceduto il 30 luglio 2025 a soli 5‑6 anni, dopo circa un anno di lotta contro un tumore

Il mondo del motociclismo è in lutto per la scomparsa del piccolo Luca, figlio di Sylvain Guintoli e della moglie Caroline, colpito da un tumore diagnosticato nell’agosto 2024. Il bambino, che aveva appena cinque anni, è venuto a mancare nella giornata di mercoledì 30 luglio 2025.





La notizia è stata condivisa dalla famiglia con un messaggio pubblicato sui loro profili Instagram: “È con il cuore colmo di dolore che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace, Luca.”

La battaglia di Luca ha avuto inizio nell’estate del 2024, quando Sylvain Guintoli, ex campione del mondo di Superbike e commentatore MotoGP, rese pubblica la diagnosi e prese una pausa temporanea dagli impegni agonistici per restare accanto ai familiari.

Nel corso dei mesi successivi, il padre ha condiviso pubblicamente momenti della malattia, tra cui la prima giornata serena di Luca dopo terapie intensive e interventi: “Our Luca had his best day since falling ill … After fighting for his life in ICU, multiple rounds of chemo and a first surgery … he was finally feeling a bit better.” In quell’occasione, il bambino aveva potuto giocare all’aperto con un buggy, soprannominato “Sonic Mobile”, ispirato al suo personaggio preferito.

Il sostegno verso la famiglia si è manifestato anche in un gesto concreto da parte del pilota di Moto2 Jake Dixon, che ha corso a Silverstone con un casco disegnato da Luca, devolvendo poi i proventi della vendita a iniziative benefiche in suo nome.

Diversi media internazionali e nazionali hanno raccontato la vicenda, riportando l’età del bambino, indicata tra i cinque e i sei anni, con una diagnosi prolungatasi per dodici mesi e culminata con il tragico epilogo del 30 luglio 2025.

L’annuncio sui social è stato breve ma carico di dolore, e ha tracciato un quadro pubblico del dolore vissuto dai genitori: “La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite…”

La comunità del motorsport ha risposto con grande affetto e solidarietà, pubblicando messaggi di cordoglio e reazioni commosse, soprattutto dopo l’iniziativa benefica di Jake Dixon. Su Reddit, commenti come:

“RIP Luca, condolences to Sylvain & family.”

“Heartfelt condolences to the Guintoli family”

riflettono il sentimento collettivo espresso anche da tifosi e appassionati.

Nel corso dell’anno, Sylvain Guintoli ha aggiornato sui progressi medici affrontati da Luca, come la prima settimana di radioterapia, sottolineando l’impegno e il coraggio del bambino durante le sedute quotidiane sotto anestesia generale e i necessari trasfusioni ematiche. Egli ha ringraziato con commozione i team oncologici pediatrici di Leicester e Nottingham.

In passato campione Superbike (titolo mondiale 2014) e commentatore MotoGP, Guintoli è stato fino al 2022 pilota collaudatore per la Suzuki e parte del team BMW per test e gare di durata.

La scomparsa di Luca lascia un vuoto incolmabile nella famiglia e nella comunità delle due ruote. Il ricordo del bambino, simbolo di gioia e speranza nel corso del suo breve percorso, resta vivo nelle parole dei genitori e nei gesti di solidarietà che lo hanno onorato in vita e nella memoria.