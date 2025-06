Il figlio di Zdenek Zeman, Karel, ha condiviso su Instagram una foto insieme al padre, lanciando un messaggio critico verso chi è rimasto in silenzio durante il periodo difficile vissuto dall’ex allenatore

Negli ultimi mesi, Zdenek Zeman ha affrontato una fase particolarmente complessa della sua vita a causa di un problema di salute. L’ex allenatore, celebre per le sue esperienze con squadre come Roma, Lazio, Pescara e il leggendario Foggia, è stato colpito lo scorso febbraio da un’ischemia che lo ha costretto a un lungo ricovero ospedaliero e a una delicata riabilitazione. Ora, per fortuna, le sue condizioni sono migliorate e sta gradualmente tornando alla normalità.





In questo contesto, il figlio Karel Zeman ha voluto condividere un momento privato e significativo con il padre attraverso i social media. Su Instagram, ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, sorridenti e abbracciati. L’immagine è accompagnata da una citazione incisiva di Martin Luther King: “Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici”. Con queste parole, Karel sembra voler sottolineare la delusione provata per l’assenza di alcune persone vicine durante i momenti più difficili vissuti dal padre.

L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per l’affetto evidente tra padre e figlio, ma anche per il messaggio implicito rivolto a chi avrebbe, secondo Karel, trascurato il sostegno nei confronti di Zdenek Zeman in una fase delicata della sua vita. La frase scelta, infatti, lascia poco spazio all’interpretazione e mette in evidenza un sentimento di amarezza verso chi è rimasto distante.

Successivamente, Karel Zeman ha condiviso un’altra riflessione tramite una stories su Instagram, utilizzando questa volta una citazione dello scrittore Charles Bukowski: “Volevo urlare quello che sentivo, ma sono rimasto zitto per paura di non essere capito”. Anche queste parole sembrano cariche di significato e amplificano il messaggio già espresso nella prima pubblicazione.

I problemi di salute di Zdenek Zeman hanno destato grande preoccupazione nei mesi scorsi. L’ex tecnico è stato ricoverato in ospedale a febbraio a causa di un’ischemia, un evento che ha aggravato una situazione clinica già complessa. Dopo essere stato sottoposto a cure intensive, ha intrapreso un percorso di riabilitazione che si è rivelato lungo ma efficace. Questo percorso ha segnato anche la definitiva chiusura della sua carriera da allenatore, una decisione inevitabile viste le sue condizioni di salute.

A 78 anni, Zdenek Zeman resta una figura iconica nel mondo del calcio italiano e internazionale. Conosciuto per il suo stile di gioco offensivo e spettacolare, ha lasciato un segno indelebile soprattutto alla guida del Foggia, dove ha costruito una squadra capace di stupire e conquistare tifosi e appassionati. Anche le sue esperienze con club blasonati come Roma e Lazio hanno contribuito a consolidare la sua reputazione come uno degli allenatori più innovativi e discussi del panorama calcistico.

Nonostante il periodo difficile, il sorriso mostrato nella foto condivisa da Karel Zeman testimonia la forza e la determinazione di un uomo che sta cercando di superare le difficoltà. Tuttavia, il messaggio lanciato dal figlio non può passare inosservato e apre una riflessione sull’importanza del sostegno umano nei momenti critici della vita.