Il figlio “nato vecchio” di Floriana Secondi: Domiziano e le frasi che inquietarono sua madre

capacità di linguaggio e riflessione. Un episodio in particolare ha colpito profondamente la madre: a soli tre anni, il bambino le disse una frase che la lasciò senza parole, “L’erba sono i capelli del mondo”. Questo pensiero così profondo e inusuale per un bambino della sua età ha generato in Floriana una reazione inaspettata. Spaventata da quella che considerava un’eccezionale maturità, decise di portarlo da un esorcista.





La storia di Floriana Secondi è segnata da un passato difficile, fatto di sofferenze e traumi. Durante un’intervista al programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato i dettagli della sua infanzia, trascorsa tra violenze domestiche e orfanotrofi. “Mia madre era una prostituta, è cresciuta in un bordello, aveva tanti problemi, e anche mia nonna”, ha rivelato, ricordando come queste esperienze abbiano profondamente influenzato la sua vita.

Floriana, cresciuta in un contesto di abusi fisici e psicologici, ha vissuto per 14 anni in un orfanotrofio, dove ha subito numerose difficoltà. “Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo. Di botte tantissime, dalla mattina alla sera, anche sigarette spente sul corpo, porto ancora addosso i segni”, ha dichiarato. Questo passato doloroso l’ha spinta a costruire una personalità forte e determinata, che le ha permesso di affrontare le sfide della vita.

Nel 2008, dall’amore con Mirko Santini, descritto da lei come “l’amore più grande della mia vita”, è nato Domiziano. Il bambino, secondo la madre, sembra aver ereditato non solo i tratti genetici ma anche il peso emotivo delle esperienze vissute da Floriana. “È troppo serio, è nato vecchio”, ha detto durante l’intervista, esprimendo il paradosso di un figlio che appariva già adulto fin dalla nascita.

Nonostante la precoce maturità di Domiziano, la sua infanzia non è stata priva di difficoltà. Ha dovuto affrontare episodi di bullismo che hanno messo alla prova la sua sensibilità e il suo carattere riflessivo. Tuttavia, grazie al sostegno della madre e alla sua forza interiore, è riuscito a superare questi ostacoli e a trovare un equilibrio.

La relazione tra Floriana e suo figlio è caratterizzata da un legame profondo e speciale. Entrambi condividono una spiccata empatia e una capacità di comprendere gli altri. Durante l’intervista a “Belve”, Floriana ha raccontato: “Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io”. Questa stessa attitudine sembra essere presente anche in Domiziano, descritto da chi lo conosce come un ragazzo “sensibile, riflessivo, rispettoso”.