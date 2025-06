Il funerale di Harley Zuriatti si terrà il 25 giugno a Palmanova. L’ex concorrente di Affari tuoi ha dedicato la sua vita a sostenere i malati oncologici

Il prossimo mercoledì, 25 giugno, la comunità di Palmanova darà l’ultimo saluto a Harley Zuriatti, ex partecipante del noto programma televisivo “Affari tuoi”. La giovane donna aveva intrapreso una missione speciale dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore all’utero: offrire supporto e forza ai malati oncologici. La notizia della sua morte è stata comunicata dal marito, Andrea Fiorillo, attraverso i social media, esprimendo il dolore per la perdita ma anche la liberazione dalla sofferenza della malattia.





Harley Zuriatti aveva partecipato al programma “Affari tuoi” rappresentando la regione Friuli Venezia Giulia. Durante la trasmissione, aveva condiviso con il pubblico la sua esperienza con la chemioterapia e come questa l’aveva avvicinata al programma di Rai1. La sua partecipazione non era solo un gioco, ma un modo per dedicare il suo impegno ai malati oncologici, come aveva dichiarato a Fanpage.it: “Ho sentito una vocazione, essere vicina ai malati oncologici, a tutti coloro che non hanno la forza e si sentono persi”.

La cerimonia funebre per Harley Zuriatti si svolgerà presso il duomo di Palmanova. Il marito ha annunciato che martedì 24 giugno alle 17:45 ci sarà un rosario in suffragio presso la chiesa San Francesco, seguito dal funerale il giorno successivo alle 16:00. Questi momenti saranno un’occasione per amici e familiari di ricordare e celebrare la vita di una donna che ha dedicato il suo tempo e le sue energie per sostenere chi affrontava la stessa battaglia contro il cancro.

La missione di Harley Zuriatti era chiara: offrire forza e sostegno emotivo ai malati oncologici. Dopo la diagnosi, ha trovato nel reparto oncologico un luogo dove poter esprimere la sua volontà di aiutare gli altri. Durante le lunghe sessioni di chemioterapia, che duravano tra le 7 e le 8 ore, ha avuto modo di conoscere molte persone che, come lei, stavano attraversando momenti difficili. La sua esperienza le ha permesso di capire quanto sia importante avere un supporto emotivo durante questi trattamenti impegnativi. Molte persone affrontano la chemioterapia da sole, spesso senza il sostegno di familiari o amici, e Harley ha voluto essere quel sostegno per loro.

In ospedale, Harley Zuriatti ha ascoltato le storie di molti pazienti e ha cercato di offrire conforto e incoraggiamento. Ha notato come molte donne fossero lasciate sole dai mariti proprio nel momento in cui avevano più bisogno di supporto. Questa realtà l’ha spinta a voler essere una presenza positiva e rassicurante per chi si sentiva abbandonato e senza speranza. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociarla.

La notizia della morte di Harley Zuriatti è stata accompagnata da un messaggio del marito Andrea Fiorillo, che ha espresso il sollievo per la fine delle sofferenze della moglie: “Ora non soffre più, è libera dalla malattia”. Questo messaggio riflette il dolore della perdita ma anche la consapevolezza che Harley ha finalmente trovato pace dopo una lunga battaglia contro il tumore.

La comunità di Palmanova e tutti coloro che l’hanno conosciuta ricorderanno Harley Zuriatti non solo come una concorrente televisiva, ma come una persona che ha dedicato la sua vita a una causa importante. La sua capacità di offrire forza e speranza ai malati oncologici continuerà a ispirare molti anche dopo la sua scomparsa. Il funerale sarà un momento per celebrare la sua vita e il suo impegno altruista verso gli altri.

La storia di Harley Zuriatti è un esempio potente di come una persona possa trasformare una situazione difficile in un’opportunità per aiutare gli altri. Il suo desiderio di ascoltare e sostenere gli altri nel reparto oncologico ha fatto sì che diventasse una figura amata e rispettata da molti. Anche se non è più tra noi, il suo spirito e la sua missione continuano a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua generosità e forza.