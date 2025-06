Il giovane pilota di rally Matteo Doretto è deceduto in un incidente durante i test pre-gara in Polonia, quando la sua auto si è schiantata contro un albero

Un tragico incidente ha portato alla morte di Matteo Doretto, promettente pilota italiano di rally, durante i test pre-gara del Rally di Polonia. Il giovane, originario di Pordenone, aveva solo 21 anni ed era considerato una stella nascente nel mondo del rally. L’incidente si è verificato quando la sua vettura è uscita di strada, finendo la sua corsa contro un albero. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn.





Matteo Doretto era noto per le sue abilità e il suo talento nel rally, avendo già conquistato il titolo di campione italiano junior nel 2024. La comunità automobilistica italiana e internazionale è stata profondamente colpita dalla notizia della sua morte, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici, familiari e colleghi.

L’incidente è avvenuto durante una sessione di test pre-gara, una fase cruciale per i piloti che cercano di familiarizzare con il percorso e le condizioni della gara. Durante questi test, Doretto stava guidando la sua vettura lungo un tratto del circuito quando ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e andando a sbattere violentemente contro un albero. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma le autorità locali hanno confermato che non ci sono stati altri veicoli coinvolti.

Il co-pilota di Doretto, Samuele Pellegrino, che si trovava con lui al momento dell’incidente, è stato fortunatamente meno colpito. Pellegrino è attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Nonostante il trauma subito, sembra che il giovane co-pilota non abbia riportato ferite gravi.