Il giovane pilota spagnolo Borja Gomez è deceduto a 20 anni in seguito a un incidente durante le prove libere sul circuito di Magny-Cours

La comunità sportiva internazionale è stata colpita da una tragica notizia il 3 luglio 2025: il pilota spagnolo Borja Gomez ha perso la vita in un incidente sul circuito di Magny-Cours. Il giovane, che aveva appena compiuto 20 anni, stava partecipando alla prima sessione di prove libere del Campionato Europeo Stock600 quando è avvenuto il drammatico evento.





Secondo quanto riportato, Borja Gomez ha perso il controllo della sua moto Honda durante i test, causando un incidente che ha coinvolto anche altri piloti. Le conseguenze per il giovane spagnolo sono state purtroppo fatali. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti appassionati e colleghi.

Il team Laglisse, per cui correva Gomez, ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato ufficiale sui social media: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Borja Gómez sul circuito di Magny-Cours in seguito a un grave incidente avvenuto durante la prima sessione di prove libere del Campionato Europeo Stock. Oltre al suo eccezionale talento come pilota, ricorderemo Borja come la persona meravigliosa che era. La sua gentilezza e il suo sorriso vivranno per sempre. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. A nome di tutto il team Laglisse, porgiamo le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Ti amiamo, Borja. Riposa in pace”.

La carriera di Borja Gomez era già promettente nonostante la giovane età. Originario della Spagna, aveva gareggiato in diverse competizioni di alto livello. Oltre a partecipare al Campionato Europeo Stock600, era protagonista nel Junior GP e nel campionato spagnolo Superbike, dove si trovava in testa alla classifica generale in entrambe le categorie. Inoltre, aveva avuto esperienze nel Mondiale Moto2 con il team Fantic, ottenendo come miglior risultato un dodicesimo posto a Valencia. In passato, aveva corso anche nel Mondiale Supersport.

Il talento di Gomez era stato riconosciuto da molti esperti del settore, che lo consideravano uno dei giovani più promettenti del motociclismo internazionale. La sua capacità di adattarsi rapidamente a diverse categorie e la sua determinazione in pista erano qualità che lo distinguevano dagli altri.

La tragica scomparsa di Borja Gomez arriva nello stesso giorno in cui è stata annunciata la morte del calciatore portoghese Diogo Jota, anch’egli giovane e nel pieno della sua carriera sportiva. Questo rende il 3 luglio 2025 una giornata particolarmente triste per il mondo dello sport.

Il circuito di Magny-Cours, situato in Francia, è noto per essere una pista tecnica e impegnativa. Non è la prima volta che si verificano incidenti gravi su questo tracciato, ma ogni perdita rappresenta un duro colpo per l’intera comunità motociclistica.

La notizia della morte di Borja Gomez ha generato una vasta ondata di cordoglio sui social media, dove fan, colleghi e appassionati hanno espresso il loro dolore e le loro condoglianze alla famiglia del giovane pilota. Tra i messaggi più toccanti ci sono quelli dei suoi compagni di squadra e degli avversari in pista, che hanno ricordato non solo il suo talento, ma anche la sua personalità solare e gentile.

Il mondo del motociclismo si stringe attorno alla famiglia di Borja Gomez, ricordando un giovane che aveva ancora molto da offrire sia come atleta che come persona. La sua morte rappresenta una perdita incolmabile per lo sport, ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e ammirato.

In questo momento di lutto, l’attenzione si concentra anche sulla sicurezza nelle competizioni motociclistiche. L’incidente di Borja Gomez riaccende il dibattito sull’importanza di adottare misure sempre più efficaci per proteggere i piloti durante le gare e le sessioni di prova.

Con la scomparsa di Borja Gomez, il motociclismo perde non solo un talento emergente, ma anche un giovane uomo che aveva conquistato tutti con la sua passione e determinazione. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto e attraverso l’impegno per rendere questo sport sempre più sicuro per le generazioni future.