Il giovane pilota spagnolo Pau Alsina, impegnato nel Campionato Italiano Moto3 e nel JuniorGP, è morto a soli 17 anni in seguito a un grave incidente ad Aragon

Una nuova tragedia scuote il mondo del motociclismo. Pau Alsina, promettente pilota catalano di 17 anni, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto durante una sessione di test privati sul circuito di MotorLand Aragon, in Spagna. Il giovane, che quest’anno stava gareggiando sia nel Campionato Italiano Moto3 che nel Mondiale JuniorGP, non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate nell’impatto.





Secondo le informazioni diffuse dai media catalani Regió7 e Onabages, l’incidente si è verificato quando Alsina ha perso il controllo della sua moto, finendo violentemente sull’asfalto e subendo un trauma cranico. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Saragozza, i medici non sono riusciti a salvarlo. È stato sottoposto a un intervento chirurgico d’emergenza, ma le conseguenze dell’impatto sono risultate troppo gravi. Come riportato da fonti familiari al quotidiano Regió7, “L’impatto è stato così forte che i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita”.

Pau Alsina Sanchez, nato a Sallent nel gennaio 2008, aveva iniziato a correre in moto già all’età di tre anni. La sua carriera era iniziata nel motocross, disciplina dove aveva mostrato un talento precoce, per poi passare al supermotard, dirt track e velocità. A soli 11 anni aveva debuttato nel campionato spagnolo Moto4, dimostrando una crescita costante che lo aveva portato a competere a livello europeo. La sua progressione lo aveva fatto approdare al team Estrella Galicia, con cui stava affrontando la sua prima stagione nel JuniorGP.

Nel Campionato Italiano Velocità (CIV), classe Moto3, Alsina aveva ottenuto risultati significativi nella prima metà della stagione, chiudendo al quarto posto nella classifica generale e conquistando quattro podi. Nel JuniorGP, invece, il suo miglior piazzamento era stato un ottavo posto al circuito di Jerez, raccogliendo punti in quasi tutte le gare disputate. Il giovane pilota sognava di arrivare un giorno a competere nel Mondiale MotoGP, un obiettivo che purtroppo non potrà più realizzare.

La notizia della sua morte arriva a poco più di due settimane dalla scomparsa di un altro giovane pilota spagnolo, Borja Gomez, rendendo ancora più dolorosa la situazione per il mondo del motociclismo. Questi eventi tragici sottolineano ancora una volta i rischi legati a uno sport che, pur regalando emozioni e spettacolo, comporta inevitabilmente pericoli significativi.

Le procedure per il trasferimento della salma di Pau Alsina in Catalogna sono attualmente in corso. Intanto, il paddock e gli appassionati di motociclismo si stringono attorno alla famiglia del giovane pilota, ricordandolo per il talento e la passione che aveva dimostrato in pista.

La morte di Alsina rappresenta una perdita enorme per il motociclismo spagnolo e internazionale. La sua carriera, seppur breve, aveva già mostrato segnali promettenti che avevano fatto sperare in un futuro luminoso. Ora, quel futuro è stato spezzato tragicamente, lasciando un vuoto difficile da colmare.