Il Grande Fratello ha visto l’uscita di Amanda Lecciso, scatenando polemiche tra i fan riguardo al televoto e l’influenza dei fandom

Giovedì sera, il Grande Fratello ha subito una significativa perdita con l’eliminazione di Amanda Lecciso, una concorrente molto apprezzata dal pubblico. Il televoto, aperto lunedì scorso con la domanda “chi vuoi salvare?”, ha visto Amanda ottenere solo il 9,75% dei voti. Tra i nominati, Helena ha ricevuto il maggior numero di preferenze, con il 29,98%, seguita da Zeudi con il 28,78%, Maria Teresa con il 16,52% e infine Chiara con il 14,97%.





Amanda Lecciso era entrata nella casa a settembre, inizialmente sconosciuta al pubblico nonostante la sua parentela con la più famosa Loredana. Tuttavia, nel corso dei 161 giorni trascorsi nella casa, è riuscita a farsi conoscere e apprezzare. Dopo aver affrontato numerose nomination, Amanda è sempre riuscita a rimanere in gioco fino alla serata del 27 febbraio.

La sua eliminazione ha sollevato interrogativi sulla dinamica del televoto. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha sottolineato come i voti dei fandom possano influenzare le decisioni. Nel caso di Amanda, si è notato come le alleanze tra i vari gruppi di fan abbiano avuto un ruolo cruciale. I sostenitori di Shaila e Lorenzo, noti come “Shailenzo” e “Zelena”, hanno infatti ammesso di essersi coalizzati per votare contro Amanda, con l’obiettivo di “liberarsi” di lei.

Questa situazione ha portato a un malcontento diffuso tra il pubblico generalista, che ha nuovamente criticato il sistema di televoto, già al centro di polemiche per presunti voti manipolati e “bot” provenienti dal Brasile. Dopo l’annuncio dell’eliminazione, i social media sono stati invasi da messaggi di protesta. Molti fan hanno espresso il loro disappunto, affermando che Amanda fosse amata da tutti e che la sua uscita fosse dovuta a “bot”. Alcuni commenti recitavano: “Amanda sei amata da tutti e nessuno ti voleva fuori, è colpa dei bot”, mentre altri lamentavano che “Amanda è uscita non per il pubblico ma per fandom tossici. Ripetiamo insieme”.

Inoltre, ci sono stati appelli per modificare il sistema di votazione, con utenti che suggerivano di implementare un sistema a pagamento per limitare l’influenza dei fandom. “Sempre più convinta che l’anno prossimo devono mettere i voti solo a pagamento così finisce ‘sta storia de ‘sti fandom”, ha scritto un utente, evidenziando la frustrazione generale.

La questione del televoto ha suscitato un acceso dibattito tra i fan. La reazione del pubblico alla notizia dell’eliminazione di Amanda dimostra quanto sia forte il legame tra i concorrenti e i loro sostenitori. La sua uscita ha generato una serie di emozioni, non solo tra i suoi fan, ma anche tra coloro che seguono il programma con interesse. La frustrazione espressa sui social media è un chiaro segno di come il pubblico si senta coinvolto nelle sorti dei concorrenti, rendendo ogni eliminazione un evento significativo.