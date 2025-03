Il Grande Fratello sorprende i concorrenti con l’arrivo del make-up artist Lorenzo Marchetti, mentre la tensione cresce tra i partecipanti in vista della finale

La nuova puntata del Grande Fratello, in programma questa sera, 6 marzo, promette di essere ricca di colpi di scena e tensione. Con i concorrenti ormai divisi e pronti a lottare per il montepremi di 100mila euro, la situazione all’interno della casa è diventata sempre più intricata. Dopo l’uscita di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, altri quattro concorrenti sono al televoto, e il pubblico ha il compito di decidere chi salvare tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti.





Secondo le ultime rilevazioni, Stefania sembra essere la preferita del pubblico, grazie alla sua amicizia con Helena Prestes, una modella brasiliana che ha portato nuova energia nella casa. Anche Chiara gode di buone possibilità, sostenuta dai fandom di Shaila e Lorenzo. Questo clima di competizione e incertezza si riflette nelle dinamiche tra i concorrenti, che si trovano a fronteggiarsi in una battaglia per la sopravvivenza nel gioco.

Per cercare di allentare la tensione e riportare un po’ di serenità tra i partecipanti, il Grande Fratello ha deciso di sorprendere i concorrenti con la visita del noto make-up artist Lorenzo Marchetti, direttore creativo di Virgo Cosmetics. Il suo arrivo ha lasciato tutti di sasso, in particolare le concorrenti, che hanno accolto con entusiasmo la sua presenza. Marchetti ha organizzato una sessione di trucco personalizzata, offrendo consigli utili per valorizzare i tratti di ciascuna partecipante.

Il famoso make-up artist ha varcato la porta rossa della casa, portando con sé un’atmosfera di gioia e divertimento. Le concorrenti hanno avuto l’opportunità di ricevere un makeover completo, con look adattati ai loro gusti e alle caratteristiche del viso. “Ieri sera sono entrato nella casa del #grandefratello per fare una sorpresa super carina ai ragazzi,” ha scritto Lorenzo sui social, condividendo l’emozione del momento.

Questo evento ha rappresentato un momento di svago per le concorrenti, soprattutto dopo le recenti tensioni e litigi, in particolare tra Shaila e Helena. Le due hanno avuto un acceso diverbio durante una gita organizzata dal Grande Fratello in un golf club, e il clima di conflitto ha reso necessario un momento di relax come quello offerto da Lorenzo.

Nonostante la sorpresa del make-up artist, la competizione tra i concorrenti rimane accesa. Con l’avvicinarsi della finale, le alleanze e i contrasti tra i partecipanti si intensificano. La strategia di Stefania, Chiara, Federico e Mariavittoria sarà cruciale per determinare chi avrà la meglio al televoto. Gli spettatori sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà lasciare la casa.

Il pubblico, attento e coinvolto, commenta attivamente le dinamiche che si sviluppano tra i concorrenti. I social media sono invasi da opinioni e discussioni riguardo ai comportamenti e alle strategie adottate dai partecipanti. La pressione di dover affrontare il televoto e la possibilità di essere eliminati rende ogni interazione ancora più significativa.