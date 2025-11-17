Il maltempo fa crollare un ponte in miniera: strage di operai, decine di vittime





Almeno 32 minatori sono morti dopo il crollo di un ponte vicino a una miniera di cobalto nel sud della Repubblica Democratica del Congo. La notizia arriva da fonti governative. Il ponte è venuto giù in una zona allagata vicino alla miniera, che si trova nella provincia di Lualaba, come ha spiegato ai giornalisti Roy Kaumba Mayonde, il responsabile provinciale degli Interni. Finora hanno recuperato 32 corpi, ma le squadre di ricerca stanno ancora cercando altre vittime.





An estimated 70 people have been killed after a bridge collapsed at a Lualaba copper mine in the Democratic Republic of the Congo. In the copper and cobalt mines of the Congo, thousands of people, including children, work in brutal conditions for as little as two dollars a day… pic.twitter.com/72sh8bGjE8 — Fan Ms Rachel At Songs (@msrachelforlitt) November 17, 2025

Finora le squadre di soccorso hanno trovato 32 corpi. Il numero, purtroppo, rischia di salire mentre continuano le ricerche. La gente del posto è sconvolta. Intanto, le autorità hanno aperto un’indagine per capire se qualcuno abbia trascurato la manutenzione del ponte o la sicurezza della miniera. Questa tragedia mostra ancora una volta quanto sia pericoloso lavorare in miniera e quanto siano fragili le infrastrutture quando il maltempo colpisce duro.



