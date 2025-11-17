​​


Il maltempo fa crollare un ponte in miniera: strage di operai, decine di vittime

Emanuela B.
17/11/2025
Almeno 32 minatori sono morti dopo il crollo di un ponte vicino a una miniera di cobalto nel sud della Repubblica Democratica del Congo. La notizia arriva da fonti governative. Il ponte è venuto giù in una zona allagata vicino alla miniera, che si trova nella provincia di Lualaba, come ha spiegato ai giornalisti Roy Kaumba Mayonde, il responsabile provinciale degli Interni. Finora hanno recuperato 32 corpi, ma le squadre di ricerca stanno ancora cercando altre vittime.



Finora le squadre di soccorso hanno trovato 32 corpi. Il numero, purtroppo, rischia di salire mentre continuano le ricerche. La gente del posto è sconvolta. Intanto, le autorità hanno aperto un’indagine per capire se qualcuno abbia trascurato la manutenzione del ponte o la sicurezza della miniera. Questa tragedia mostra ancora una volta quanto sia pericoloso lavorare in miniera e quanto siano fragili le infrastrutture quando il maltempo colpisce duro.



