Il medico della squadra del Barcellona scoperto morto nella stanza dell’hotel: lo aspettavano sul bus

Il mondo del FC Barcellona è stato colpito da una tragedia inaspettata con la morte del dottor Carles Minarro Garcia, avvenuta sabato, a poche ore dall’inizio della partita di Liga tra il club blaugrana e l’Osasuna. La notizia della sua scomparsa è giunta alla squadra mentre si trovava negli spogliatoi dello stadio olimpico di Montjuic, attualmente utilizzato poiché il Camp Nou è in fase di ristrutturazione. Dopo che il presidente Joan Laporta ha comunicato l’accaduto, è diventato chiaro che la partita non avrebbe avuto luogo, con il pubblico che ha lasciato lo stadio in silenzio, consapevole dell’importanza della vita oltre il calcio.





Le circostanze della morte del dottor Minarro sono state drammatiche. Mentre i giocatori si preparavano a partire per lo stadio, alcuni di loro hanno notato l’assenza del medico dal pullman della squadra. Un membro dello staff ha quindi deciso di controllare nella sua stanza d’albergo, il Torre Melina Gran Meliá, dove ha fatto la terribile scoperta: Minarro era stato stroncato da un infarto e trovato privo di vita.

In quel momento, la decisione del club è stata quella di non informare la squadra della tragedia, permettendo così ai giocatori di partire per Montjuic senza sapere cosa fosse accaduto. Arrivati allo stadio, i calciatori hanno proseguito con la loro routine fino a quando Laporta è sceso negli spogliatoi per rivelare la notizia. La reazione di shock è stata immediata e comprensibile, portando entrambe le squadre a concordare rapidamente il rinvio della partita, che è stata ufficialmente annunciata attraverso gli altoparlanti.

Con il passare del tempo, i social media si sono riempiti di tributi e messaggi di cordoglio per Carles Minarro Garcia. Il giovane centrocampista Gavi ha scritto: “RIP Docki, sempre nei nostri cuori, ci mancherai tantissimo”. Anche il portiere e capitano del Barcellona, Marc-André ter Stegen, ha espresso il suo dolore: “Sono senza parole… Mando tutta la mia forza e il mio sostegno alla tua famiglia e ai tuoi amici. Riposa in pace. Ci mancherai moltissimo e ti porteremo sempre nei nostri cuori, Carles”.

Uno dei messaggi più emozionanti è stato quello di Dani Olmo, che era particolarmente legato al medico: “Difficile credere e accettare tutto quello che è successo… Carles, grazie mille per tutto quello con cui mi hai aiutato, non solo quest’anno, ma durante tutta la mia carriera. Ci mancherai molto e sarai sempre ricordato nei nostri cuori e nei cuori della mia famiglia”. Man mano che la notizia si diffondeva, altri giocatori e membri dello staff si sono uniti nel ricordare la figura di Minarro, sottolineando la devastazione che ha colpito il club e i suoi membri.

La perdita del dottor Minarro ha messo in secondo piano le sfide sportive che il Barcellona sta affrontando nella competizione per la Liga. La tragedia ha evidenziato come, in situazioni come queste, il calcio e la competizione sportiva diventino irrilevanti di fronte al dolore e alla perdita di una persona cara.

La reazione del club e dei suoi membri è stata caratterizzata da un forte senso di comunità e sostegno reciproco. Il FC Barcellona ha sempre avuto una forte identità familiare, e la scomparsa di Minarro ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano. La sua dedizione e il suo impegno per la salute e il benessere dei giocatori erano ben noti e apprezzati.