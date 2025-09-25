Il palinsesto autunnale si definisce con la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, mentre gli ascolti di altri programmi mostrano variazioni significative





Il palinsesto televisivo per la stagione autunnale sta prendendo forma, con i primi risultati di ascolto che offrono un quadro della popolarità dei vari programmi. Gli ascolti di mercoledì 24 settembre evidenziano la competizione tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due show condotti rispettivamente da Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest’ultimo continua a mantenere una posizione di vantaggio nella sfida, grazie anche alla sorprendente vittoria della campionessa, che ha conquistato la prima automobile di questa edizione. Tuttavia, il divario tra i due programmi si sta riducendo: La Ruota della Fortuna ha registrato 4.750.000 spettatori, corrispondenti al 23.5%, mentre Affari Tuoi ha raggiunto 4.425.000 spettatori, con uno share del 21.9%.





Nella stessa fascia oraria, il programma Otto e Mezzo ha preceduto il secondo appuntamento con Lezioni di Mafie, condotto da Nicola Gratteri, che aveva esordito con risultati eccellenti la settimana precedente, segnando numeri rari per La7 in prima serata. Dopo l’ottimo debutto, la seconda puntata ha ottenuto 955.000 spettatori e un 5.5% di share.

In prima serata, il ritorno de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha superato Io Canto Family, che ha cambiato giorno di messa in onda a causa della ristrutturazione del palinsesto di Mediaset. La fiction con Luca Zingaretti ha attirato 2.518.000 spettatori, pari al 16.7% di share, mentre il programma di Michelle Hunziker si è fermato a 2.223.000 spettatori, con uno share del 15.8%. Su Rete4, il talk show Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, ha visto una leggera flessione, raccogliendo 453.000 spettatori e un 3.6% di share. Inoltre, l’appuntamento con la partita di Coppa Italia tra Como e Sassuolo, trasmessa in prima serata su Italia1, ha attirato 930.000 spettatori e un 5% di share, sollevando interrogativi su come questo possa influenzare i risultati delle reti concorrenti.

La competizione non si limita ai programmi serali. Prosegue anche il confronto tra Alberto Matano, alla guida di La Vita in Diretta, e Gianluigi Nuzzi, che conduce Dentro la Notizia su Canale 5. Anche il pomeriggio rappresenta un campo di battaglia interessante per le due principali emittenti generaliste, che si contendono la fetta più ampia del pubblico. Matano ha dimostrato di saper tenere testa alla concorrenza fin dal primo incontro.

Con il palinsesto autunnale che si stabilizza, gli ascolti della televisione italiana continuano a riflettere le preferenze del pubblico. La lotta tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna rappresenta un tema centrale di questa stagione, con entrambi i programmi che cercano di attrarre e mantenere l’attenzione degli spettatori. La vittoria di Scotti nella serata di mercoledì, unita alla crescente competitività di De Martino, suggerisce che la battaglia per il primato degli ascolti è destinata a intensificarsi nelle prossime settimane.



