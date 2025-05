Il principe Harry cerca di riavvicinarsi a Carlo: il silenzio del padre lo preoccupa, quanto tempo hanno ancora insieme?

Il principe Harry ha recentemente espresso il desiderio di ristabilire un legame con la famiglia reale britannica. In un’intervista alla BBC, il duca ha condiviso i suoi sentimenti dalla sua residenza in California, dove vive con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Ha parlato del suo rapporto complicato con il padre, Re Carlo d’Inghilterra, e il fratello William, in seguito alla separazione avvenuta nel 2020.





Durante l’intervista, il principe ha rivelato di essere rimasto “sconvolto” dopo aver perso un ricorso presso la Corte d’Appello di Londra. Il ricorso riguardava la decisione del ministero dell’Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla protezione della polizia durante le visite nel Regno Unito. Alla domanda se avesse chiesto al padre di intervenire in questa questione, il principe ha chiarito: “Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro”. Ha aggiunto che il modo in cui è stato trattato durante il processo di definizione della sua sicurezza ha “fatto emergere i peggiori timori”. La sconfitta legale e la possibilità che le misure di sicurezza non cambiassero hanno portato il principe a dichiarare che non si sente più sicuro a portare la sua famiglia nel Regno Unito: “A questo punto non riesco a immaginare un futuro in cui riporto mia moglie e i miei figli nel Regno Unito”.

Il duca ha anche discusso del suo difficile rapporto con il padre, affermando: “Non mi parla più per via di questa questione della sicurezza”. Nonostante le tensioni, Harry ha espresso il desiderio di non voler più discutere, sottolineando l’incertezza sulla salute del sovrano, che sta affrontando una battaglia contro il cancro da un anno. Ha anche accennato alle divisioni familiari accentuate dalla pubblicazione della sua autobiografia “Spare”, un libro che ha avuto un grande successo a livello mondiale. “Certo, alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai di aver scritto un libro”, ha detto, aggiungendo che ci sono molte cose per cui non sarà mai perdonato. Tuttavia, ha sottolineato il suo desiderio di riconciliazione: “Vorrei tanto riconciliarmi con loro, non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre”.

La situazione complessa tra Harry e la famiglia reale continua a essere oggetto di attenzione mediatica. Le tensioni sembrano essersi intensificate dopo il 2020, quando lui e Meghan Markle hanno deciso di allontanarsi dai doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti. L’attenzione si è concentrata anche sulla questione della sicurezza, tema particolarmente sensibile per il duca, che in passato ha espresso preoccupazioni per la protezione della sua famiglia.

L’intervista alla BBC rappresenta un raro momento in cui Harry si è aperto pubblicamente sui suoi sentimenti riguardo alla famiglia reale e alle sfide che sta affrontando. La sua dichiarazione di voler riconciliarsi potrebbe essere vista come un passo verso la risoluzione delle tensioni familiari, ma le questioni legate alla sicurezza e le ferite passate sembrano ancora ostacolare una piena riunione.

Nel contesto più ampio, le dinamiche familiari all’interno della casa reale britannica continuano a evolversi, influenzate da eventi personali e pubblici. La salute di Re Carlo, menzionata da Harry, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla situazione attuale. Mentre il principe esprime preoccupazioni e desideri per il futuro, resta da vedere come si svilupperanno le relazioni tra lui e la famiglia reale nei prossimi mesi.