Il ragazzo urlava sulla tomba di sua madre, affermando che lei fosse viva: la gente non gli credeva, fino all’arrivo della polizia

All’inizio di maggio, le persone avevano cominciato a notare il bambino al cimitero. Aveva circa dieci anni, non di più. Ogni giorno si recava alla stessa tomba, si sedeva a terra, appoggiato alla fredda pietra, e gridava al cielo:

— È viva! Non è qui!





I visitatori lo osservavano con compassione, pensando tutti la stessa cosa: stava soffrendo. Non riusciva ad accettare la perdita. Prima o poi, avrebbero ritenuto, avrebbe capito che sua madre non c’era più.

Ma passarono una settimana e poi un’altra, e il ragazzo continuava a tornare, in qualsiasi condizione meteo.

Il custode del cimitero sopportava con difficoltà quelle urla. Alla fine, un giorno, decise di chiamare la polizia.

Un giovane agente arrivò e si avvicinò al ragazzo.

— Ciao, — disse con tono gentile.

Il bambino sobbalzò e lo guardò. Il suo viso era rigato di lacrime, appariva smagrito e il suo sguardo era sorprendentemente maturo.

— Sai come si fa a capire se qualcuno respira sotto terra? — chiese.

L’agente rimase sorpreso.

— No… Non è una cosa a cui dovrebbe pensare un bambino.

— Hanno detto che mamma si è addormentata mentre guidava. Ma lei non si sentiva mai stanca. Mai! — sussurrò il ragazzo. — E non mi hanno permesso di salutarla…

L’agente si voltò verso la tomba. La terra non era affondata, ma fresca. Accanto c’era una pala.

— Chi l’ha detto? — chiese.

— Le persone per cui lavorava. Un uomo con un anello d’oro… e una donna con un sorriso. Sorride anche quando è arrabbiata.

— Sai i loro nomi?

Il ragazzo li nominò e l’agente li annotò. C’era qualcosa nel tono del bambino che fece sì che il giovane poliziotto non dimenticasse quella conversazione e la riferisse ai suoi superiori.

Presto iniziò un’indagine. Si scoprì che la madre del ragazzo, Anna, era contabile in una grande azienda farmaceutica.

Una settimana prima dell’“incidente”, si era presumibilmente assentata dal lavoro. Il datore di lavoro dichiarò che era “esausta”, poi che era “morta”. Il certificato di morte era firmato dal medico aziendale.

Il corpo non fu mostrato al funerale: la bara era chiusa e non fu effettuata alcuna autopsia. L’agente insistette per l’esumazione. Quando aprirono la bara, era vuota.

L’indagine divenne federale. Emersero dettagli: Anna, la madre del ragazzo, non era solo una contabile.

Aveva raccolto un ampio dossier sulla direzione dell’azienda: documenti, registrazioni audio, trasferimenti di denaro, schemi. Intendeva consegnarli alla procura, ma qualcuno tra i suoi colleghi lo scoprì.

E qui ci fu una svolta che neanche il ragazzo conosceva.

Anna non ebbe un incidente. La sua “morte” fu inscenata su decisione della polizia.

Il giorno in cui arrivò in commissariato con le prove, la polizia aveva già in mano parti di altri casi riguardanti la stessa azienda.

Perciò si prese una decisione urgente: includere Anna nel programma di protezione testimoni.

Per evitare che la direzione sospettasse una fuga di notizie, inscenarono la sua morte. La bara vera era vuota fin dall’inizio.

Tutti i documenti furono consegnati al tribunale. Al ragazzo non fu detto nulla, per non compromettere l’operazione. Lui sapeva solo una cosa: la mamma non era morta.

E aveva ragione.

Tre mesi dopo il processo, quando la causa fu vinta e i colpevoli arrestati, Anna apparve sulla soglia della vecchia casa.