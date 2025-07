Il tiktoker Thiago Elar, 27 anni, è deceduto per cause naturali. Originario di Bergamo, raccontava la sua esperienza in una struttura psichiatrica. Funerali a Osio Sotto

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio 2025, è stato annunciato il decesso di Thiago Elar, giovane tiktoker di 27 anni, nato a Bergamo e residente a Osio Sotto. Il ragazzo, noto per i suoi contenuti su TikTok in cui condivideva la sua esperienza in una struttura psichiatrica, è morto per cause naturali a Treviglio, altro comune della provincia bergamasca. La notizia è stata confermata a Fanpage.it e ha suscitato grande commozione tra i suoi follower e chi lo seguiva da tempo.





Thiago Elar, che aveva scelto di raccontare apertamente la sua vita e le sue difficoltà, era una figura molto seguita sui social, dove condivideva momenti della sua quotidianità, tra cui la lotta contro un disturbo del comportamento alimentare. Nei suoi video, spesso toccanti e sinceri, parlava anche del rapporto complicato con alcuni membri della sua famiglia e lanciava appelli per ricevere sostegno e comprensione.

L’ultimo contenuto pubblicato da Thiago risale a poche ore prima della sua scomparsa. Nel video, il giovane annunciava di avere un appuntamento con i medici, lasciando intendere che stesse cercando di affrontare le sue problematiche con determinazione. Poco dopo, però, è arrivata la notizia della sua morte, che ha lasciato sgomenti i suoi fan e chi lo conosceva.

Dopo l’annuncio della scomparsa, numerosi utenti hanno espresso il loro cordoglio sui social. Tra i commenti più frequenti si leggono messaggi come: “Thiago riposa in pace”, “Rip Thiago” e “Buon viaggio Thiago….ora sei libero”. Alcuni follower hanno sottolineato il dispiacere nel vedere che non sempre fosse rispettata la sua identità di genere, scrivendo: “Che dispiacere leggere che non è stato rispettato il suo volere di essere chiamato Thiago, riposa in pace”.

La notizia del decesso è stata accompagnata dalla pubblicazione di un necrologio sul portale IlCommiato.it. Nel testo si informa che il rito funebre si terrà domani, mercoledì 23 luglio 2025, presso la Chiesa di Osio Sotto, dove Thiago risiedeva. L’appello per una partecipazione numerosa al funerale è stato lanciato anche da alcuni tiktoker che lo seguivano e che desiderano rendere omaggio alla sua memoria.

La storia di Thiago Elar ha colpito profondamente coloro che lo seguivano sui social. La sua capacità di raccontare senza filtri un percorso difficile e spesso doloroso aveva creato una connessione autentica con il pubblico. Nonostante le difficoltà personali e i momenti di fragilità condivisi nei suoi video, il giovane aveva trovato nella piattaforma un luogo dove esprimersi liberamente e cercare conforto.

La sua morte rappresenta una perdita non solo per la comunità che lo seguiva su TikTok, ma anche per chi lo conosceva personalmente. Il suo racconto sincero delle sfide quotidiane legate alla salute mentale aveva contribuito a sensibilizzare molte persone su temi spesso stigmatizzati o poco compresi.

Mentre si avvicina il giorno del funerale, cresce il numero di messaggi di solidarietà e affetto rivolti alla memoria di Thiago Elar. La speranza espressa da molti è che ora possa trovare quella pace che in vita sembrava così difficile da raggiungere.