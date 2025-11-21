Il tribunale dei minori rimuove i tre figli della famiglia che viveva nel bosco







Un messaggio urgente è giunto da Catherine, madre dei tre bambini che vivono in una casa nel bosco sopra Vasto, in Abruzzo. Alle 16:19 di giovedì 20 novembre, mentre si trovava su un treno diretto a Milano, ha comunicato che i giudici avevano ordinato di allontanare i suoi figli. La famiglia, nota come la “famiglia del bosco”, vive in una ex casa colonica nel comune di Palmoli, priva di elettricità, gas e acqua corrente. La paura più grande per Catherine e Nathan, il padre, è quella di perdere i loro bambini a causa delle condizioni abitative ritenute non adeguate per la tutela dell’infanzia.





L’avvocato Giovanni Angelucci, che segue la famiglia, ha confermato l’allontanamento dei minori, specificando che attualmente sono stati collocati in una casa di accoglienza a Vasto. “Ora sono a Vasto presso la casa accoglienza dove sono riuscito a far entrare anche la mamma: gli assistenti sociali erano arrivati con un ‘esercito’, una ventina di carabinieri in uniforme e in borghese”, ha dichiarato Angelucci.

La famiglia ha attirato l’attenzione dei media per la sua scelta di vita alternativa. Catherine, australiana, e Nathan, inglese, hanno deciso di trasferirsi in Abruzzo quattro anni fa, cercando di vivere in armonia con la natura. Durante un pranzo condiviso, i tre bambini—la più grande di otto anni e i gemelli di sei—hanno mostrato un legame profondo con il loro ambiente e con gli animali domestici, come la gatta Sally e il cane Spirit.

Mentre pranzavano all’aperto, Catherine e Nathan hanno spiegato le loro abitudini quotidiane, che includono la coltivazione di ortaggi e l’uso di prodotti freschi. “Voglio che i miei figli siano liberi di imparare senza pressioni, di diventare adulti migliori, di crescere felici”, ha affermato Catherine. La famiglia ha scelto di adottare un approccio di istruzione parentale, noto come “unschooling”, che permette ai bambini di apprendere in modo naturale e istintivo.

La vita della famiglia è caratterizzata da una routine semplice e affettuosa. Si svegliano presto, alle 6:30, e trascorrono le loro giornate tra attività di apprendimento e giochi all’aperto. “I bambini scrivono un po’ al tavolo della cucina guidati dalla mamma, poi Catherine prepara il pranzo”, ha raccontato un testimone. Dopo i pasti, la famiglia si dedica a passeggiate nel bosco, esplorando il loro ambiente naturale.

Tuttavia, la loro vita idilliaca è stata interrotta da un episodio preoccupante. In passato, la famiglia ha dovuto recarsi al pronto soccorso a causa di un’intossicazione alimentare. Questo evento ha portato all’intervento dei servizi sociali e a un controllo della situazione familiare. “I bambini piangevano perché volevano tornare a casa loro. Hanno sentito che avrebbero potuti portarli via e sono profondamente turbati per tutto quello che è successo. È una violenza molto forte”, ha detto Catherine, visibilmente commossa.



