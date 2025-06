Il venditore ambulante di arrosticini, Graziano Di Nicola, ha partecipato ad Affari Tuoi il 16 giugno 2025, tornando a casa senza vincite ma con il sorriso

Graziano Di Nicola, originario di Atri e noto per la sua attività di venditore ambulante di arrosticini, ha preso parte alla puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 16 giugno 2025 su Rai 1. L’ex pacchista della Regione Abruzzo si è messo in gioco con entusiasmo, accompagnato dalla moglie Melinda, ma la serata si è conclusa senza alcuna vincita. Nonostante il risultato poco favorevole, Di Nicola ha mostrato grande serenità e gratitudine nei confronti di chi lo ha sostenuto.





La puntata, trasmessa nella fascia dell’access prime time, ha visto il concorrente abruzzese vivere momenti di tensione e speranza. Dopo aver accettato un cambio di pacco suggerito dal “dottore”, Graziano Di Nicola ha scoperto con amarezza che il nuovo pacco non conteneva alcun premio, mentre quello inizialmente scelto custodiva ben 100mila euro. La scelta si è rivelata decisiva per l’esito della partita, che lo ha portato a tornare a casa a mani vuote.

Nonostante ciò, il concorrente ha affrontato l’esperienza con spirito positivo. In un video condiviso sui social dopo la trasmissione, Di Nicola ha espresso le sue emozioni e riflessioni sulla serata. “Nella vita sapevo di non essere fortunato, non lo sono stato, me lo devo guadagnare”, ha affermato nel filmato pubblicato sul suo profilo Facebook. Mostrando i suoi cari, che lo hanno accompagnato nella visione della puntata, ha aggiunto: “Ma è stata una bellissima esperienza, ma soprattutto la mia ricchezza è qui. Grazie a tutti. A quelli che ci hanno sostenuto, spero di aver portato una degna immagine dell’Abruzzo”.

Il percorso di Graziano Di Nicola verso questa avventura televisiva è stato segnato da importanti cambiamenti nella sua vita. Dopo aver lavorato in fabbrica come pacchista, ha deciso di intraprendere una nuova strada, trasformando l’auto del suocero in un furgone per la vendita di arrosticini. Una scelta coraggiosa che lo ha portato a reinventarsi e a costruire una nuova attività.

Durante la puntata di Affari Tuoi, Di Nicola non è riuscito a conquistare nessuno dei montepremi in palio, neanche nella Regione Fortunata. Tuttavia, il venditore ambulante non ha perso il sorriso e ha salutato il conduttore Stefano De Martino con parole di gratitudine: “Ci siamo divertiti”. La sua attitudine positiva e il legame con i suoi cari sono stati elementi centrali della sua partecipazione al programma.

La moglie Melinda, sempre al suo fianco durante l’avventura televisiva, ha condiviso con lui i momenti di gioia e delusione. La coppia è tornata a casa senza alcun premio materiale, ma con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza unica e significativa. La loro presenza sul piccolo schermo ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare l’immagine dell’Abruzzo, regione d’origine di Di Nicola.

Il video pubblicato sui social dal concorrente ha ricevuto numerosi commenti di sostegno da parte dei telespettatori e degli amici. Molti hanno apprezzato la sua genuinità e il suo atteggiamento positivo nonostante l’esito della partita. Le parole di Graziano Di Nicola hanno evidenziato il valore delle relazioni e della comunità, che per lui rappresentano la vera ricchezza.

La partecipazione del venditore ambulante abruzzese ad Affari Tuoi è stata un esempio di come affrontare le sfide con ottimismo e gratitudine. Pur non avendo portato a casa alcuna vincita, Di Nicola ha dimostrato che la forza dei legami familiari e l’appoggio della comunità possono essere più preziosi di qualsiasi premio.