Ilaria Salis invitata a tenere una lezione universitaria: scoppia la polemica sull’iniziativa





L’incontro sui temi legati al diritto alla casa, inizialmente previsto presso i locali occupati di via Don Minzoni 12 a Bologna, si sposterà negli spazi dell’Università in via Zamboni 38. La decisione è stata comunicata dagli attivisti di Plat, organizzatori dell’evento, dopo che l’occupazione dello stabile si è conclusa ieri sera.





In un post sui social, Plat ha evidenziato la crescente divisione tra due visioni opposte: “welfare o warfare, transizione ecologica o economia di guerra, giustizia sociale o disuguaglianze sempre più profonde”. Gli attivisti hanno sottolineato come la direzione intrapresa stia portando a conseguenze drammatiche, che aggravano le condizioni di vita, erodono i diritti e limitano la libertà e l’autodeterminazione delle persone.

Il post prosegue ponendo una domanda cruciale: “Come si ridefinisce oggi il diritto alla casa e all’abitare, tra dimensione territoriale e quadro europeo?”. Questo pomeriggio, Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, sarà presente a Bologna per esprimere la propria solidarietà alle famiglie e agli individui che lottano per il diritto all’abitare.

Le famiglie coinvolte, che nei giorni scorsi hanno partecipato a uno sciopero della casa, hanno dato vita a uno spazio di protezione contro gli sfratti e a un punto di transizione per affrontare l’emergenza abitativa in via Don Minzoni. L’iniziativa ha già portato a risultati significativi, con la conquista di soluzioni radicali mai viste prima.

La “piattaforma di intervento sociale” ha celebrato la chiusura dell’occupazione di Don Minzoni come una vittoria, annunciando che l’incontro si terrà oggi alle 18 in via Zamboni 38. Questo momento è descritto come un’opportunità preziosa per riflettere insieme su come affrontare la violenza degli sfratti e ripensare collettivamente il modo di abitare le città.

Nonostante le diverse interpretazioni riguardo alla situazione bolognese, emerge chiaramente che Ilaria Salis sarà al centro dell’incontro, portando la sua esperienza e le sue idee per affrontare le problematiche legate all’abitare. La sua presenza è vista come un segnale di supporto per le famiglie in difficoltà, in un contesto dove le politiche abitative sono sempre più sotto pressione.

Il tema del diritto alla casa è particolarmente attuale in un momento in cui le disuguaglianze sociali stanno aumentando e le condizioni di vita di molte famiglie stanno peggiorando. L’evento di oggi rappresenta un’importante occasione di confronto tra cittadini, attivisti e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per garantire il diritto all’abitare.

L’incontro si preannuncia come un momento di grande rilevanza, non solo per le famiglie coinvolte, ma per tutta la comunità di Bologna. La possibilità di discutere apertamente delle sfide legate all’emergenza abitativa e di esplorare nuove strategie per affrontare il problema degli sfratti è fondamentale in un contesto in cui la crisi abitativa sta colpendo sempre più persone.

Le politiche abitative devono evolversi per rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita e in difficoltà. L’incontro di oggi, con la partecipazione di Ilaria Salis, rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e un impegno collettivo per garantire il diritto alla casa come diritto fondamentale.



