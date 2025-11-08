Ilaria Zannarini, 18 anni, travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali





Un grave incidente ha colpito la comunità di Pieve di Cento, in provincia di Bologna, dove una giovane studentessa di 18 anni, Ilaria Zannarini, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile. L’incidente è avvenuto il 7 novembre, intorno alle 18, mentre la ragazza si trovava in via Ponte Nuovo e stava attraversando le strisce pedonali per tornare a casa, situata a pochi passi dal luogo dell’incidente.





Secondo le prime ricostruzioni, Ilaria è stata travolta da un veicolo guidato da un uomo di 78 anni, il quale, dopo l’impatto, ha immediatamente fermato l’auto e ha cercato di prestare soccorso alla giovane. Sono stati allertati i soccorsi, e sul posto è intervenuto il personale del 118, incluso un’unità di elisoccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, ogni tentativo di salvare la vita a Ilaria si è rivelato inutile; i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le autorità locali, in particolare gli agenti della polizia municipale dell’Unione Reno Galliera, sono giunte sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dei fatti. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l’automobilista non si sia accorto della presenza della ragazza sulle strisce pedonali, non attuando quindi alcuna manovra di frenata.

Il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, ha commentato l’accaduto esprimendo il suo profondo sconforto: “Sono sconvolto per quanto è accaduto alla nostra giovane concittadina”. Le autorità stanno ora conducendo tutti gli accertamenti necessari per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

La morte di Ilaria Zannarini ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra i residenti di Pieve di Cento, dove la giovane era ben conosciuta e amata. Gli amici e i compagni di scuola della ragazza si sono riuniti per ricordarla, condividendo ricordi e aneddoti che evidenziano la sua vivacità e il suo spirito. La comunità è scossa dalla notizia, e molti si sono espressi sui social media, manifestando il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Ilaria in questo momento difficile.

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo alla protezione dei pedoni. Molti cittadini hanno chiesto maggiori misure di sicurezza per garantire che incidenti simili non si verifichino in futuro. Le strade di Pieve di Cento e delle aree circostanti sono frequentemente percorse da veicoli, e la presenza di strisce pedonali non sempre garantisce la sicurezza degli attraversamenti. Le autorità locali sono ora chiamate a valutare possibili interventi per migliorare la sicurezza stradale, come l’installazione di segnali luminosi o l’aumento della vigilanza nelle zone più critiche.

Inoltre, la comunità scolastica di Ilaria si sta organizzando per commemorare la giovane, pianificando eventi e iniziative che possano onorare la sua memoria. Gli insegnanti e i compagni di classe stanno preparando un momento di raccoglimento per ricordare non solo la vita di Ilaria, ma anche per sensibilizzare tutti sull’importanza della sicurezza stradale.



