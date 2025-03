Ilary Blasi e il suo ritorno in tv: svelato il particolare outfit per The Couple

Dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, Ilary Blasi sta per tornare con un nuovo progetto televisivo. L’ultima apparizione della conduttrice risale alla scorsa estate, quando ha concluso la sua esperienza con il programma musicale “Battiti Live”. Da quel momento, Ilary ha scelto di prendersi una pausa dai riflettori, ma non ha smesso di interagire con i suoi fan, condividendo aggiornamenti sulla sua vita quotidiana attraverso i social media. Recentemente, ha anche trascorso una vacanza alle Maldive con le figlie, Bastian Muller e Michelle Hunziker, durante la quale ha mostrato alcune anticipazioni sui look estivi.





Ora che è tornata in Italia, Ilary Blasi è pronta a rimettersi al lavoro. La conduttrice sarà al timone di “The Couple”, un nuovo reality show di Canale 5, che debutterà il 7 aprile, sostituendo il “Grande Fratello” nel palinsesto di Mediaset. Ilary è nota per la sua ironia e professionalità, qualità che sicuramente metterà in mostra anche in questa nuova avventura.

Questa mattina, Ilary ha effettuato il primo fitting per il programma, mostrando una selezione dei suoi abiti e accessori firmati. Durante questa prova, ha anche condiviso un’immagine di uno dei look che potrebbe indossare durante le serate del reality. Sebbene non si tratti di uno spoiler ufficiale, l’analisi del suo stile suggerisce già alcune ipotesi sui suoi outfit per il debutto.

Per questo primo fitting, Ilary Blasi ha optato per un abito che cattura immediatamente l’attenzione. Ha scelto un modello rosso fuoco, simbolo di passione e vivacità, realizzato da Agua Project. Questo abito lungo, con cappuccio incorporato, presenta una silhouette a sirena, con un maxi strascico, maniche lunghe, spalline imbottite e una scollatura morbida e profonda. Il costo del vestito è di 690 euro. Per completare il look, Ilary ha scelto una manicure total red, coprendo il capo in modo da lasciare visibili solo la bocca e gli occhi.

La scelta di questo outfit per le prove di “The Couple” fa sorgere interrogativi su quale sarà il suo look per il debutto ufficiale del programma. Optando per un abito così audace, ci si chiede se Ilary continuerà su questa linea esuberante o se deciderà di adottare uno stile più sobrio per le serate. Tuttavia, è chiaro che anche in questa versione, la conduttrice si presenta come una vera diva.

Con l’avvicinarsi della data di debutto, le aspettative per “The Couple” sono alte. Ilary Blasi, con la sua esperienza e il suo carisma, è pronta a guidare il pubblico attraverso le dinamiche del reality, promettendo intrattenimento e momenti emozionanti. La sua capacità di connettersi con il pubblico e di gestire situazioni impreviste sarà fondamentale per il successo del programma.