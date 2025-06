Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti, ha pubblicato un video su Instagram in cui balla sulle note di “Piccolo uomo” per festeggiare l’esonero di Luciano Spalletti da CT della Nazionale

A tre giorni dall’annuncio dell’esonero di Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Ilary Blasi ha deciso di condividere la sua reazione attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La showgirl romana, 44 anni, ha scelto di esprimere la sua gioia ballando sulle note di “Piccolo uomo”, celebre brano di Mia Martini del 1972. Il video, girato di spalle, è accompagnato da cinque emoji che ridono a crepapelle, sottolineando il tono ironico e festoso del momento.





Il gesto di Ilary Blasi non è casuale: il riferimento a Luciano Spalletti è chiaro e diretto, richiamando un episodio del passato che aveva visto i due protagonisti di una polemica. Nel settembre del 2016, durante l’ultima stagione da calciatore di Francesco Totti con la maglia della Roma, l’allora marito della Blasi era stato relegato in panchina dall’allenatore toscano, suscitando non poche tensioni. In un’intervista dell’epoca, la Blasi aveva definito Spalletti “un uomo piccolo”, criticandolo non tanto per le scelte tecniche, quanto per il comportamento umano.

“Le scelte calcistiche sono opinabili ma non si discutono, però forse avrei qualcosa da ridire a livello umano sulla persona. Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento e Spalletti è stato un uomo piccolo”, aveva dichiarato la Blasi in quell’occasione.

La risposta di Luciano Spalletti non si fece attendere. Il giorno successivo, il tecnico toscano replicò con ironia in un video pubblicato dalla Roma per il 40º compleanno di Totti. Dopo aver fatto gli auguri al capitano giallorosso, Spalletti aggiunse: “Siccome è la tua festa, ma io volevo pensare anche alla tua splendida signora, ho comprato un piccolo pensiero anche per lei. È un vecchissimo pezzo di Mia Martini, ‘Piccolo uomo’, un grandissimo successo al quale ero molto attaccato. Lei me lo ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia”.

L’episodio del 2016 sembra essere tornato d’attualità con la recente pubblicazione del video da parte della Blasi. L’esonero di Luciano Spalletti, avvenuto dopo una breve e travagliata esperienza come CT della Nazionale italiana, ha evidentemente riacceso vecchie ruggini tra i due. Il tecnico toscano, 66 anni, ha vissuto settimane difficili dopo il fallimento della sua gestione sulla panchina azzurra, culminate con la decisione della FIGC di sollevarlo dall’incarico.

Il video pubblicato da Ilary Blasi ha suscitato diverse reazioni sui social media, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha apprezzato l’ironia della showgirl e chi, invece, ha criticato il gesto come poco rispettoso nei confronti di Spalletti. La scelta del brano “Piccolo uomo”, già utilizzato in passato come riferimento polemico verso l’allenatore, non lascia spazio a dubbi sull’intenzione dietro il post.