Improvvisamente colpita da un ictus dopo il risveglio, la donna si pente amaramente di un errore “cruciale” commesso sei mesi prima

Alle 6:30 del mattino, Lisa Tran, 45 anni, si è svegliata sentendosi stordita, confusa e incapace di muovere il lato destro del corpo. Il suo linguaggio era impastato e la vista offuscata. Nel giro di pochi minuti, è crollata a terra. Lisa aveva appena avuto un ictus—senza alcun segnale premonitore.





Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici hanno confermato che si trattava di un ictus ischemico, provocato dall’ostruzione di un’arteria cerebrale. Lisa è sopravvissuta, ma sta ancora affrontando un percorso di riabilitazione e lotta con una paralisi parziale.

Ciò che ha sorpreso lei e i medici è stata la causa scatenante: un errore di salute commesso sei mesi prima, che lei stessa aveva sottovalutato.

Un piccolo errore dalle grandi conseguenze

Sei mesi prima, Lisa aveva smesso di assumere i farmaci prescritti per la pressione alta. Avendo notato un miglioramento nei valori pressori per alcune settimane, aveva pensato di poter sospendere la terapia. Inoltre, aveva iniziato a seguire una dieta ricca di sodio, senza rendersi conto dell’impatto negativo sulla sua condizione.

“Mi sentivo bene. Pensavo di avere tutto sotto controllo,” racconta Lisa. “Non avrei mai immaginato che quella decisione avrebbe quasi messo fine alla mia vita.”

Ipertensione: il killer silenzioso

Secondo gli esperti, la pressione alta non controllata è una delle principali cause di ictus. La sua pericolosità sta proprio nell’assenza di sintomi evidenti fino a quando non si verificano eventi gravi.

“Molti pazienti smettono di prendere i farmaci quando iniziano a sentirsi meglio, senza rendersi conto che è proprio la terapia a mantenerli stabili,” spiega la dottoressa Amanda Reyes, neurologa presso l’ospedale dove Lisa è stata ricoverata.

Segnali d’allarme e prevenzione

I medici sottolineano l’importanza di gestire precocemente i fattori di rischio, tra cui:

Assumere regolarmente i farmaci prescritti

Ridurre il consumo di sale

Praticare attività fisica con costanza

Evitare il fumo e l’abuso di alcol

I segnali precoci di un ictus includono: improvvisa insensibilità o debolezza (soprattutto su un lato del corpo), confusione, difficoltà nel parlare, perdita di equilibrio o un forte mal di testa improvviso.