“In questo modo stanno supportando Helena.” Chiara si schiera contro il Grande Fratello, e Zeudi conferma

Con la finale del Grande Fratello alle porte, l’atmosfera all’interno della casa diventa sempre più tesa. Nella serata di ieri, Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma si sono riuniti per esprimere le loro critiche nei confronti di Helena Prestes. Le concorrenti hanno accusato il programma di aver avvantaggiato Helena, rifiutandosi di trasmettere video che avrebbero potuto compromettere la sua immagine agli occhi del pubblico. È interessante notare che Lorenzo è, forse, uno dei concorrenti che ha ricevuto più indulgenze da parte del reality in questa edizione.





Chiara ha espresso la sua frustrazione riguardo ai video in cui Helena l’avrebbe aggredita, affermando: “Questa fa di tutto e poi passa per la vittima. Ci provoca e poi dopo arrivi in puntata e ti trovi in 500.000 video dove tu sei la persona scorretta, dove tu provochi, dove non si vede lei che ti arriva tanto così dal viso. Perché non si vede lei dove ti lancia l’acqua, dove ti dice di tutto. Ti vedi una persona che ti mente pure in faccia e tu cosa devi dire, se tanto non ci sono neanche i video che ti provano la stessa cosa? Non si è mai vista né la volta che mi ha aggredita dentro dove mi lavavo i denti, né quando è venuta qua con Shaila e mi ha urlato.”

Zeudi ha sostenuto le affermazioni di Chiara, dichiarando: “Pensa tutte le volte che sono stata aggredita e sono passata dalla parte del torto. Non si sono viste tante situazioni brutte. Anche quando ero in cucina con Amanda ed Helena mi è venuta contro. Ma poi questa ha lanciato un bollitore e sta ancora qui.”

Chiara ha continuato il suo sfogo, manifestando la sua esasperazione: “Io sono satura, amo. Satura. Magari lo vincerà anche questo programma. Ma beata lei se vince questo programma, spero che le facciano le congratulazioni tutti, eccetto io, perché io non sono falsa. Spero che vinca per tutto l’accanimento che c’ha in corpo, tutta la rabbia, la violenza che c’ha e che ci mette, mi auguro che il programma la premi. E l’anno prossimo spero si lanciano i coltelli, i bollitori, perché a questo punto premiamo la gente che non sa controllare le proprie emozioni.”

In un altro momento, Chiara ha fatto riferimento a un episodio in cui si trovava a letto con Javier, sottolineando il suo disappunto: “A me girano le scatole. Lei vuole il silenzio la notte e si lamenta. Però faceva il beato cavolo che le pareva prima e urlava a tutte le ore. Ma scusami, lei mentre gemitava perché sc***va tutte le sere? Nessuno le ha mai detto nulla. Lei è nata quadrata morirà quadrata, l’educazione non sa cosa significa, la civiltà tanto meno.”

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello sta raggiungendo livelli critici, con le concorrenti che si sentono trascurate e maltrattate dal programma. Le accuse di favoritismo nei confronti di Helena hanno sollevato interrogativi su come il reality gestisca le dinamiche tra i partecipanti e le ripercussioni che queste possono avere sul pubblico.

Il comportamento di Helena continua a essere al centro delle discussioni, con le altre concorrenti che si sentono frustrate per la percezione di ingiustizie nel trattamento riservato a ciascuno di loro. La mancanza di video che possano supportare le loro affermazioni ha ulteriormente aggravato la situazione, portando a un clima di crescente tensione e conflitto.