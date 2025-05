In una rara apparizione pubblica, l’attore britannico Tim Curry è stato visto giovedì a Los Angeles in compagnia del suo assistente

La leggenda di “Rocky Horror”, oggi 79enne, è stata fotografata mentre usciva dal supermercato Gelson’s nella soleggiata città californiana, spingendo una sedia a rotelle. Tim indossava una maglia rossa a maniche lunghe per l’occasione. Oltre al celebre ruolo di Dr. Frank N. Furter, Curry è noto anche per aver interpretato il concierge Mr. Hector nel film cult “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”.





Nel 2012, Tim fu colpito da un grave ictus nella sua casa californiana, che lo lasciò afasico e parzialmente paralizzato da un lato del corpo.

Da allora, il celebre attore è apparso pochissimo in pubblico, quasi invisibile dopo l’ictus che lo colpì all’età di 66 anni.

Prima dell’emergenza sanitaria, Curry aveva costruito una carriera brillante, diventando famoso nel 1975 grazie a “The Rocky Horror Picture Show”. Il suo ruolo più iconico resta quello del dottor Frank N. Furter, lo scienziato geniale e folle protagonista del film. Prima di interpretare lo stesso personaggio nella pellicola del 1975, Curry aveva già calcato i palcoscenici di Broadway e della produzione originale londinese del 1973.

In un’intervista a Los Angeles Magazine, Curry ha raccontato di vivere il successo del film “con una sorta di tolleranza divertita”, riferendosi al ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. “Non è né una benedizione né una maledizione. Sono stato fortunato ad averlo ottenuto”, ha dichiarato. Per molti anni, ha evitato di parlare del film per paura di essere etichettato solo come quel personaggio.

Tim ricorda la sua prima serata a Broadway con “The Rocky Horror Picture Show” come “molto emozionante”, ma confessa che i critici furono estremamente severi: “Il giorno dopo dovetti andare al Today Show e lessero le recensioni – erano terribili. Mi buttarono giù. Furono davvero crudeli.”

Le recensioni descrivevano la sua interpretazione come “una combinazione tra Burt Lancaster e Joan Crawford” e “Mick Jagger, David Bowie e Marc Bolan tutti in uno”.

Curry ha poi interpretato il rigido e sospettoso Mr. Hector in “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, uscito nel 1990. Pur non essendo protagonista, il suo personaggio è rimasto uno dei più riconoscibili e amati del celebre sequel natalizio.