Incidente a Gioiosa Ionica, le vittime sono Salvatore, Lucia e Domenico: morti nello scontro con un pullman

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di martedì 21 ottobre sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nei pressi di Gioiosa Ionica, in Reggio Calabria. Le vittime sono Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Vellone, 28 anni, e Domenico Massa, 44 anni. Tutti e tre erano residenti a Serra San Bruno. Primerano e Vellone erano marito e moglie e genitori di due bambini piccoli, mentre Massa era un loro amico e vicino di casa.





Secondo le prime ricostruzioni, i tre viaggiavano insieme su un’auto che si è scontrata frontalmente con un pullman. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato descritto come estremamente violento, distruggendo la parte anteriore del veicolo. Mentre la coppia è deceduta sul colpo, Massa è stato estratto vivo dalle lamiere dell’auto e trasportato in elisoccorso in condizioni critiche. Purtroppo, è morto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Serra San Bruno, dove i tre erano ben conosciuti. Il sindaco Alfredo Barillari ha espresso il suo cordoglio, affermando: “Con il cuore colmo di tristezza e di dolore, porgo il più sentito cordoglio ai familiari di Lucia, Salvatore e Domenico”. Ha aggiunto che la comunità si unirà in un lutto cittadino per onorare la memoria delle vittime. “Tre bravi giovani che tutti noi abbiamo incontrato sulla nostra strada e che oggi ci lasciano avvolti in una tragedia. Su Serra è calato il silenzio”, ha dichiarato il sindaco.

La notizia dell’incidente ha generato un flusso di messaggi di cordoglio sui social media da parte di amici e conoscenti. Un amico di Salvatore ha condiviso un ricordo commovente: “Ho sempre avuto un buon ricordo di te dall’infanzia. Accoglievi chiunque sin da piccolo pur di fare conoscenze nuove, abbiamo giocato insieme e avuto sempre una bella amicizia. Hai mantenuto sempre il tuo cuore buono di quando eri bambino, mi hai fatto sempre sorridere”.

Un’altra persona ha commentato la tragedia su Facebook, dicendo: “Non vi sono parole che possano dare conforto per una tragedia così. Condoglianze e un caro e doloroso abbraccio alle famiglie di queste giovani vite”. Un altro conoscente ha espresso il suo dolore con queste parole: “Tre vite spezzate così, all’improvviso un dolore troppo grande, che lascia vuoti e senza respiro. Mi stringo con tutto l’affetto possibile alle famiglie, ai loro cari e a chiunque li abbia amati. Resterete per sempre nei nostri cuori, con i vostri sorrisi e la vostra luce”.

L’incidente ha messo in luce non solo la fragilità della vita, ma anche il forte legame che univa le vittime con la comunità. La perdita di Salvatore, Lucia e Domenico rappresenta una ferita profonda per tutti coloro che li conoscevano. La tragedia ha evidenziato come eventi inaspettati possano cambiare radicalmente il corso della vita di intere famiglie e comunità.

Le autorità competenti stanno indagando sull’incidente per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. Gli esperti stanno esaminando la scena dell’incidente e raccogliendo testimonianze per chiarire le circostanze. L’attenzione è rivolta non solo alla sicurezza stradale nella zona, ma anche alla necessità di prevenire simili tragedie in futuro.

La comunità di Serra San Bruno si prepara a dare l’ultimo saluto a Salvatore, Lucia e Domenico, un momento che sarà segnato dal dolore e dalla solidarietà. L’evento ha colpito profondamente tutti, lasciando un segno indelebile nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerli. La loro memoria vivrà attraverso i ricordi di chi li ha amati e apprezzati, uniti nel lutto e nella speranza di un futuro più sicuro.