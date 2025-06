Incidente al Calalandrusa Resort: una barca di Temptation Island 2025 è affondata a Guardavalle Marina, senza feriti ma con danni materiali

Un incidente si è verificato davanti al Calalandrusa Resort, location della prossima edizione di Temptation Island 2025, quando una barca utilizzata dalla produzione del programma è affondata nelle acque di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto riportato da emittenti locali, tra cui Telemia, nessuno è rimasto ferito, ma l’imbarcazione ha subito significativi danni economici.





L’incidente è avvenuto mentre la produzione si preparava per il lancio della nuova stagione, prevista per il 3 luglio su Canale 5. Al momento, le circostanze esatte che hanno portato all’affondamento non sono ancora chiare. Tuttavia, sembra che la barca, un lussuoso yacht, abbia urtato un relitto sommerso già segnalato nelle cartine nautiche, il che potrebbe essere stato il fattore scatenante dell’incidente. La Guardia Costiera, interpellata da Fanpage.it, ha confermato che sono in corso accertamenti da parte degli uffici marittimi competenti per chiarire la situazione.

Stando alle prime ricostruzioni, la barca era stata ormeggiata per alcuni giorni presso il porto di Roccella Jonica prima di salpare verso Guardavalle Marina. Durante il tragitto, a poche centinaia di metri dalla costa, ha colpito il relitto sommerso, causando l’affondamento. Le autorità marittime di Roccella Jonica e Soverato sono intervenute sul posto per effettuare le indagini e accertare le cause dell’incidente. Nonostante il panico iniziale, non ci sono stati feriti tra i membri dell’equipaggio o i passeggeri.

La barca affondata era utilizzata per trasportare i protagonisti del programma durante le uscite in mare, un’attività fondamentale per il format di Temptation Island, che prevede interazioni tra le coppie in un contesto romantico e avventuroso. La perdita dell’imbarcazione rappresenta quindi un danno significativo per la produzione, che si trova a dover affrontare non solo le conseguenze economiche, ma anche la necessità di trovare una soluzione alternativa per garantire il regolare svolgimento delle riprese.

Le autorità marittime stanno attualmente indagando per determinare se ci siano responsabilità legali legate all’incidente. La presenza di relitti sommersi è un problema noto nella zona, e le segnalazioni sulle cartine nautiche sono essenziali per la sicurezza della navigazione. Tuttavia, l’effettiva visibilità e la segnalazione dei pericoli in mare possono variare, rendendo talvolta difficile per i capitani delle imbarcazioni evitare collisioni.

L’affondamento della barca di Temptation Island ha destato preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona, che si sono mostrati solidali con la produzione e hanno espresso la speranza che simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità locale è nota per la sua ospitalità e il suo impegno nel sostenere eventi che attirano visitatori e attenzione mediatica.

In attesa di ulteriori sviluppi, la produzione di Temptation Island sta lavorando per garantire che le riprese possano proseguire senza intoppi, nonostante l’imprevisto. La sicurezza di tutti i partecipanti e del personale rimane una priorità assoluta, e le autorità competenti sono impegnate a fare chiarezza sull’accaduto.

Il programma, che ha riscosso un notevole successo negli anni, è atteso con entusiasmo dai fan, che sperano di vedere le nuove dinamiche tra le coppie e le sfide che affronteranno. La produzione è fiduciosa che, nonostante l’incidente, la nuova stagione possa offrire momenti emozionanti e coinvolgenti.