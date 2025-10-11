Incidente mortale in un’azienda vinicola a Castelcucco: muore Matteo Forner, schiacciato dalla pressa





Un tragico incidente ha portato alla morte di Matteo Forner, un uomo di 44 anni, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre presso la Pat del Colmél, un’azienda agricola di famiglia situata a Castelcucco, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, Forner stava eseguendo le operazioni di pulizia di una pressa per torchiare l’uva, un’attività che svolgeva frequentemente alla fine della giornata lavorativa. Purtroppo, non si è reso conto che il macchinario si attivava inavvertitamente, schiacciandolo all’altezza del collo.





Le circostanze che hanno portato all’improvviso azionamento della pressa non sono ancora chiare. Questo movimento fatale ha colpito Matteo Forner, che è morto praticamente sul colpo. Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti per comprendere meglio la dinamica dell’incidente e le possibili cause che hanno portato a questo tragico evento.

In quel momento, l’azienda agricola era anche frequentata dal padre della vittima, il quale ha immediatamente allertato i familiari e il servizio di emergenza 118. Tuttavia, quando il personale sanitario è arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Forner. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato un’indagine approfondita. Inoltre, gli ispettori del nucleo Spisal dell’Usl 2 sono stati chiamati per effettuare gli accertamenti necessari. La Procura di Treviso ha deciso di aprire un’inchiesta sull’accaduto per fare chiarezza su quanto successo.

Matteo Forner era conosciuto non solo per il suo impegno nell’azienda agricola di famiglia, ma anche per la sua passione per il settore enologico. Era noto per il suo lavoro di recupero di antichi vitigni, come la Recantina e la Rabbiosa, contribuendo così a preservare la tradizione vitivinicola della regione. Inoltre, Forner era stato eletto nel 2022 come consigliere comunale, sostenendo il sindaco Paolo Mares. La sua morte ha lasciato un profondo vuoto nella comunità locale, dove era molto rispettato e apprezzato.

Le indagini sull’incidente proseguono, con l’obiettivo di determinare se ci siano state violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro. La sicurezza degli operai nelle aziende agricole è un tema di grande rilevanza, e ogni incidente mortale rappresenta un’opportunità per riflettere e migliorare le pratiche di sicurezza.

La famiglia di Matteo Forner è stata informata dell’accaduto e riceverà supporto in questo momento difficile. È fondamentale che le autorità competenti facciano chiarezza su quanto successo per garantire che eventi simili non si ripetano in futuro. La comunità di Castelcucco si unisce al dolore della famiglia e degli amici, mentre si commemorano le qualità e l’impatto positivo che Forner ha avuto nella vita di molti.



