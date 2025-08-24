Incidente mortale sulla provinciale di Giffoni: morto un ragazzo di 22 anni, ferita gravemente una ragazza





Tragedia assurda stamattina a Giffoni Valle Piana, nel salernitano. Un ragazzo di soli 22 anni di Bellizzi non ce l’ha fatta – è morto praticamente sul colpo dopo un incidente bruttissimo, poco dopo le 7, sulla provinciale 26/D, proprio al confine con Montecorvino Rovella. Uno schianto frontale, roba da far gelare il sangue. Insieme a lui c’era una ragazza di 21 anni, seduta sul lato passeggero: lei ora è in ospedale, codice rosso, al Ruggi d’Aragona di Salerno. Sta lottando, speriamo bene.





L’altro guidatore? Un uomo di 47 anni, per fortuna ferito ma niente di gravissimo per lui. Dinamica ancora un casino: pare che una delle due auto abbia preso la curva male e si sia trovata improvvisamente nella corsia opposta, magari una distrazione, forse altro – i carabinieri stanno ancora raccogliendo i pezzi, letteralmente e non solo. Le auto davanti sono andate distrutte, roba da rottamare senza nemmeno discuterne.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco, i carabinieri… insomma, il solito caos dopo un incidente così. E adesso non resta che sperare che la ragazza riesca a farcela. Che giornataccia, davvero.



