Incidente mortale sulla Tangenziale di Napoli: deceduti un uomo e una donna, identificato l’80enne Gaetano Di Mauro, ignota l’identità della donna

Un grave incidente sulla Tangenziale di Napoli ha causato la morte di due persone, un uomo e una donna. Identificato l’80enne Gaetano Di Mauro, ancora ignota l’identità della donna.





Un tragico scontro si è verificato oggi, 27 giugno, intorno alle 13, sulla Tangenziale di Napoli nei pressi dello svincolo “Italia 90” ad Agnano. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto e un autoarticolato. Le vittime viaggiavano a bordo di una motocicletta Kawasaki. L’uomo è stato identificato come Gaetano Di Mauro, 80 anni, residente a Caivano, mentre la donna che lo accompagnava non è stata ancora riconosciuta.

L’incidente è avvenuto subito dopo la rampa di accesso alla Tangenziale, in direzione Capodichino. La dinamica sembra essere chiara: i due si stavano immettendo sulla carreggiata quando si sono scontrati con un autoarticolato. L’impatto è stato violento e ha portato al decesso immediato delle due persone. Secondo le prime ricostruzioni, la moto sarebbe rimasta agganciata alla motrice del mezzo pesante, causando la caduta dei due occupanti e il loro investimento.

Le salme delle vittime sono state trasferite al Secondo Policlinico di Napoli per gli accertamenti medico-legali. La Polizia Stradale è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Gli agenti hanno rinvenuto una patente di guida appartenente a Gaetano Di Mauro, che ha permesso di identificarlo. Al momento non sono disponibili elementi utili per risalire all’identità della donna.

La rampa dello svincolo “Italia 90” è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Tangenziale Spa ha comunicato che il tratto è stato riaperto al traffico alle 16.30, circa due ore e mezza dopo l’incidente. Non si registrano rallentamenti significativi nella zona.

Il tratto interessato dall’incidente è noto per la scarsa visibilità, specialmente nelle aree di immissione dove i veicoli provenienti dalle rampe si trovano improvvisamente a contatto con quelli già in transito sulla Tangenziale. Questo elemento potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’incidente, ma ulteriori dettagli emergeranno dalle indagini in corso.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime. La Polizia Stradale continuerà a lavorare per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e per identificare la seconda persona deceduta.

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della prudenza e della massima attenzione nei tratti stradali particolarmente critici come le rampe di accesso alle autostrade. Le autorità invitano tutti gli automobilisti e motociclisti a mantenere comportamenti responsabili per evitare situazioni simili in futuro.

La comunità di Caivano è sotto shock per la perdita di Gaetano Di Mauro, descritto come una persona rispettata e benvoluta. Nel frattempo, proseguono gli sforzi per dare un nome alla seconda vittima e per fornire risposte ai familiari coinvolti in questa drammatica vicenda.