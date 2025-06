Incidente sul Lungotevere, chi era Giulia Attenne: la 22enne morta in moto con il fidanzato

Una tragedia si è consumata sul Lungotevere Flaminio nella giornata di giovedì 19 giugno, quando un incidente stradale ha causato la morte di Giulia Attenne, una giovane parrucchiera di 22 anni. La ragazza si trovava a bordo di una moto Yamaha X-Max guidata dal fidanzato Gabriele, di 23 anni, quando un furgoncino Volkswagen Caddy li ha travolti. L’impatto è stato fatale per Giulia, mentre Gabriele è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove si trova ancora in condizioni critiche.





L’incidente si è verificato tra ponte Duca d’Aosta e piazza Gentile Fabriano, un tratto del Lungotevere Flaminio noto per il traffico intenso. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il veicolo commerciale avrebbe colpito la moto durante una manovra. Nonostante indossasse il casco, la giovane non ha avuto scampo ed è deceduta sul colpo. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, mentre il fidanzato è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. I rilievi effettuati sul luogo dell’incidente e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire dettagli cruciali per comprendere se ci sia stata un’invasione di corsia da parte del furgone. Al momento, questa rimane una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Il conducente del furgoncino, un uomo di 28 anni, è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici per verificare eventuali alterazioni psicofisiche al momento dello scontro. I risultati hanno dato esito negativo, ma l’uomo è stato comunque portato in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

Giulia Attenne, nata e cresciuta a Roma, lavorava come parrucchiera e conduceva una vita normale e serena. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto enorme tra familiari e amici. Sui social media sono già apparsi numerosi messaggi di cordoglio per ricordare la giovane vittima, descritta da chi la conosceva come una ragazza solare e piena di vita.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella Capitale, soprattutto in aree trafficate come il Lungotevere Flaminio. La vicenda pone nuovamente l’accento sull’importanza del rispetto delle regole della strada e sulle misure necessarie per prevenire tragedie simili.