Incidente sul Raccordo Anulare di Roma: tir ribaltato, circolazione bloccata

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del chilometro 24,700, in direzione interna. Un mezzo pesante, precisamente un autoarticolato, si è ribaltato occupando completamente la carreggiata e bloccando il traffico tra via Nomentana e l’uscita per Bufalotta / Porta di Roma. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 5.30 e, al momento, la situazione non è stata ancora completamente risolta.





A seguito dell’incidente, le autorità hanno disposto l’uscita obbligatoria al chilometro 19,000 per tutti i veicoli in transito sulla carreggiata interna. Inoltre, è stata chiusa anche la rampa di svincolo che collega il Grande Raccordo Anulare con l’autostrada Roma-Firenze, sempre in direzione interna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e cercare di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile. Anche il personale sanitario del 118 è giunto sul posto per soccorrere il conducente del mezzo ribaltato. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate già nelle prime ore del mattino. Gli automobilisti sono stati invitati a percorrere itinerari alternativi per evitare ulteriori rallentamenti e consentire alle squadre di emergenza di operare in sicurezza.

Le operazioni di rimozione del mezzo pesante e la pulizia della carreggiata si prospettano complesse e potrebbero richiedere diverse ore. Secondo quanto dichiarato dalle autorità competenti, sarà necessario utilizzare mezzi specializzati per spostare l’autoarticolato e ripristinare le normali condizioni della sede stradale.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo pesante. Gli inquirenti stanno effettuando rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio vi sono possibili guasti meccanici, errori umani o condizioni stradali sfavorevoli.

Il Grande Raccordo Anulare di Roma, uno dei principali snodi stradali della capitale, è spesso teatro di incidenti a causa dell’elevato volume di traffico che lo caratterizza. Questo episodio mette nuovamente in evidenza l’importanza di garantire elevati standard di sicurezza per i veicoli pesanti che transitano su questa infrastruttura.

Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di mantenere la massima attenzione alla guida, soprattutto nelle prime ore del mattino quando la visibilità potrebbe essere ridotta. Hanno inoltre ricordato agli automobilisti di tenersi aggiornati sulle condizioni del traffico tramite i canali ufficiali per evitare ulteriori disagi.

La situazione sul Grande Raccordo Anulare rimane critica e si prevede che i disagi alla circolazione possano proseguire per buona parte della giornata. Gli interventi delle squadre di emergenza sono ancora in corso e si attendono ulteriori comunicazioni da parte delle autorità competenti per aggiornamenti sulla riapertura delle carreggiate interessate dall’incidente.

Per chi viaggia verso nord o utilizza abitualmente il tratto interessato, si consiglia di pianificare percorsi alternativi o posticipare gli spostamenti, se possibile. Le informazioni aggiornate sulla viabilità saranno disponibili sui principali canali informativi e sui siti ufficiali delle autorità stradali.