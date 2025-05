Incidente tra due automobili a Licata: Gaia perde la vita a 19 anni, il suo fidanzato è in gravi condizioni

Una tragedia si è consumata nella notte tra il 27 e il 28 maggio sulla statale 115, in contrada Canticaglione, nei pressi del resort Serenusa, a poca distanza da Licata. Una ragazza di 19 anni, Gaia Sanfilippo, residente a Gela, ha perso la vita in un violento scontro frontale. Il fidanzato della giovane, un 20enne anch’egli originario di Gela, è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche.





Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’auto su cui viaggiavano i due giovani si sarebbe scontrata frontalmente con un altro veicolo. L’impatto è stato devastante, e ad avere la peggio è stata proprio la giovane Gaia Sanfilippo, che si trovava a bordo di una Smart insieme al fidanzato. Quest’ultimo, soccorso in gravi condizioni, è stato inizialmente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e successivamente trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

Per Gaia Sanfilippo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La ragazza è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Nell’altro veicolo coinvolto nell’incidente viaggiava un uomo che ha riportato traumi alla testa. Tuttavia, secondo quanto emerso, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Gli uomini della Polizia del commissariato di Palma di Montechiaro hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro, mentre i militari dell’Arma si sono occupati della gestione del traffico durante le operazioni di soccorso e verifica.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Gela, città natale della giovane vittima. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi la conosceva.

La dinamica dell’accaduto rimane ancora al vaglio delle autorità competenti. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause che hanno portato al tragico impatto. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e stabilire eventuali responsabilità.

Questo drammatico episodio si aggiunge purtroppo a una lunga lista di incidenti stradali che continuano a mietere vittime, soprattutto tra i giovani. L’ennesima tragedia sulle strade italiane richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida.