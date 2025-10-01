Incidente tra moto e pick-up, muore a 29 anni Daniel Pastorello: era infermiere e vigile del fuoco





Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 29 settembre lungo la strada provinciale 1 della Sinistra Piave, all’altezza del distributore di Lentiai, frazione del comune di Borgo Valbelluna. Daniel Pastorello, 29 anni, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. L’impatto con un pick-up è stato fatale, provocando la morte sul colpo del giovane. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.





La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove Daniel Pastorello era conosciuto e stimato. Il giovane, originario della zona, svolgeva due importanti attività: era vigile del fuoco volontario e infermiere. Dopo aver conseguito la laurea in Infermieristica presso l’Università di Padova, aveva da pochi mesi iniziato a lavorare presso il pronto soccorso di Feltre.

L’Azienda ULSS 1 Dolomiti ha espresso il proprio cordoglio per la perdita del giovane professionista attraverso una nota ufficiale: “Daniel aveva iniziato la sua attività al Pronto Soccorso nel gennaio 2025 e si era da subito ben integrato con i colleghi, distinguendosi per professionalità e qualità umane”. La nota prosegue descrivendo il giovane come “una persona entusiasta, disponibile, educata e sempre rispettosa”, sottolineando la sua “grande umanità con cui assisteva i pazienti ogni giorno”.

I colleghi del pronto soccorso di Feltre hanno voluto ricordarlo con parole commoventi: “Ci hai lasciati troppo presto, ma il tuo sorriso gentile, la tua preparazione impeccabile e la tua innata eleganza resteranno per sempre nei nostri cuori e nei ricordi di un gruppo che ti ha voluto e ti vorrà sempre bene”.

Anche il corpo dei Vigili del Fuoco Basso Feltrino ha voluto rendere omaggio a Daniel Pastorello, definendolo una figura insostituibile: “Caro Daniel, non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza e anche la commozione che si è creata in ognuno di noi. Insieme ne abbiamo viste di belle e di brutte e i ricordi riaffiorano nella nostra mente”.

Nel messaggio pubblicato sui social, i Vigili del Fuoco hanno raccontato quanto fosse importante per il gruppo: “Ieri sera, quando ci hanno informati, ci siamo subito recati in Distaccamento Basso Feltrino perché eravamo increduli di cosa ti fosse accaduto. Il tuo turno, i tuoi colleghi, la caserma, tutto era come una seconda famiglia, sempre disponibile, sempre preparato”.

Il ricordo prosegue sottolineando l’impegno del giovane vigile del fuoco: “Indossavi la divisa con onore e anche ieri ti eri messo a disposizione per aiutare gli altri, e se avesse suonato la selettiva, come tutti noi, ti saresti portato in distaccamento e via per portare aiuto a chi ne aveva bisogno”.

Infine, il messaggio si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia di Daniel Pastorello e alla sua “seconda famiglia”, quella dei Vigili del Fuoco: “Ora che sei lassù veglia sui tuoi cari, il tuo Papà, la tua Mamma, la tua sorella e la tua cara fidanzata. Ricordati anche della tua seconda famiglia, quella dei Vigili del Fuoco. Siamo sicuri che accenderai la sirena del Camion e infiammerai le stelle e noi saremmo qui pronti per accogliere il tuo saluto. Grazie Daniel, fai buon viaggio”.

La morte di Daniel Pastorello lascia un vuoto profondo nella comunità di Borgo Valbelluna e tra tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il giovane sarà ricordato non solo per le sue competenze professionali ma anche per le sue qualità umane che lo rendevano speciale agli occhi di chiunque avesse avuto modo di incontrarlo.



