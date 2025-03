Incredibile colpo di scena per Helena: la finale del Grande Fratello la sorprende!

Helena Prestes ha conquistato il titolo di quarta finalista del Grande Fratello, un risultato che la colloca accanto ai già confermati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana ha ricevuto un sostegno significativo dal pubblico, che l’ha preferita in un televoto cruciale. Nel frattempo, Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta hanno lasciato la casa, proprio a ridosso della finale. La loro eliminazione ha suscitato grande emozione tra i concorrenti e i fan, ma è stata la promozione di Helena a catturare maggiormente l’attenzione, con molti spettatori che hanno esultato per il suo successo.





Attualmente, i concorrenti Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono rimasti in nomination per il prossimo televoto. Tuttavia, Chiara sembra avere un vantaggio, grazie al forte supporto del suo fandom, le Zelena, che potrebbe portarla a diventare la prossima finalista. Questo gruppo di sostenitori ha sempre avuto un ruolo determinante nelle votazioni, contribuendo a spingere Chiara sempre più avanti nel gioco.

La notizia della finale di Helena ha generato un’ondata di entusiasmo tra i suoi fan, che hanno celebrato il traguardo sui social media. La modella ha ottenuto un posto in finale nonostante la forte concorrenza degli altri concorrenti. Le sue sostenitrici, con affetto travolgente, hanno invaso i social con messaggi di congratulazioni e supporto.

Durante la diretta, il momento del verdetto è stato carico di emozioni per tutti i concorrenti presenti nella casa. Quando è stato annunciato che Helena sarebbe stata la quarta finalista, i suoi ex compagni di avventura, tra cui Tommaso, Stefania, Amanda, Mattia e Javier, hanno reagito con gioia esplosiva, dimostrando il loro affetto e supporto.

L’entusiasmo di Helena e dei suoi amici non è passato inosservato e ha suscitato una reazione mista nel conduttore Alfonso Signorini, che ha dovuto intervenire per richiamare all’ordine i festeggiamenti. La vittoria di Helena rappresenta un significativo attestato di stima per la modella, che probabilmente non si aspettava un simile affetto da parte del pubblico.

In un post su X, molti utenti hanno celebrato il successo di Helena, con commenti che evidenziano la sua incredibile popolarità. “La cosa che mi ha dato soddisfazione realmente ieri è stato vedere Helena circondata dalle persone con cui ha stretto dei rapporti a cui lei tiene davvero e tutto questo davanti a chi l’ha sempre accusata di pensare solo alle strategie,” si legge in uno dei messaggi. Altri utenti hanno aggiunto: “Idem, sono felicissima che sia così tanto amata… e pensare che era stata lei la prima a dire che sarebbe rimasta da sola alla fine,” e “era cucciola non si aspettava tutto quell’affetto.”

Con la finale che si avvicina, le tensioni e le emozioni all’interno della casa del Grande Fratello continuano a crescere. Helena ha dimostrato di avere una base di fan solida e devota, capace di influenzare le votazioni e il percorso del gioco. La sua capacità di attrarre l’attenzione del pubblico si è rivelata determinante, permettendole di emergere tra i concorrenti.