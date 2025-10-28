Incredibile ma vero: il Maranza senza laurea diventa docente alla Sorbona





Féris Barkat, 23enne co-fondatore del collettivo Banlieu Climat, che integra la lotta climatica con la tutela dei diritti delle minoranze, è stato nominato primo professore non laureato nella storia dell’Università Sorbonna. Barkat, influencer e attivista, ricopre il ruolo di docente di Filosofia presso il prestigioso ateneo parigino.





Il suo corso si concentra sul tema della “violenza strutturalmente trasmissibile”. Barkat sottolinea come la violenza sia spesso trascurata nella cultura contemporanea e come gli studi al riguardo siano raramente affrontati nell’istruzione superiore francese. Il suo obiettivo è quello di analizzare i legami tra le dinamiche coloniali, l’appropriazione del rap francese da parte della borghesia e il suicidio della drammaturga inglese Sarah Kane.

Al termine del mio percorso accademico, ho fatto una promessa a mia madre: sarei tornato all’università in qualità di docente. Inizialmente, lei ha interpretato la mia affermazione come una battuta.

Il 23 settembre 2025, all’età di 23 anni e senza un titolo di studio universitario (avevo interrotto gli studi in Scienze Politiche e Filosofia per dedicarmi all’educazione della mia generazione riguardo alle problematiche ambientali, in particolare nei contesti socio-economici più svantaggiati), sono diventato uno dei più giovani professori ad aver mai insegnato presso l’Università Sorbona-Nouvelle.

Al mio arrivo presso l’istituto, sono stato inizialmente scambiato per un corriere o uno studente. Ho la stessa età della maggior parte dei miei studenti, e sono persino significativamente più giovane di alcuni di loro: due studenti sono nati rispettivamente nel 1958 e nel 1950.

Ogni settimana, in qualità di co-fondatore dell’associazione Banlieues Climat, che si propone di unire, sensibilizzare e ispirare le persone nei contesti socio-economici più svantaggiati sulle questioni ambientali e climatiche, tengo una lezione agli studenti del secondo anno sulla “violenza strutturalmente trasmissibile”. “La violenza non è un concetto ampiamente considerato nella nostra cultura e gli studi sulla violenza sono raramente affrontati nell’istruzione superiore in Francia. Sono qui per illustrare i legami tra le dinamiche coloniali, la riappropriazione del rap francese da parte della borghesia e il suicidio di un tormentato drammaturgo inglese”. Ai miei studenti propongo di intraprendere un percorso di auto-conoscenza esplorando la violenza che li pervade e di ideare, attraverso la resistenza culturale, un nuovo modo di esistere.

Il mio profilo anticonformista, caratterizzato dalla giovane età, dall’appartenenza a una minoranza, dalla mancanza di un titolo di studio universitario o di una formazione accademica, ha rappresentato una sfida per l’accettazione da parte del corpo docente, nonostante le mie competenze e la mia eccellenza mediatica. È stato grazie al successo di un primo convegno, seguito dal sostegno di una persona, Olivier Halévy, docente presso l’Università Sorbona, che sono stato ammesso, a titolo “sperimentale”, come riportato sul sito web della prestigiosa facoltà.



